2021 год: начались переговоры о вступлении Украины в Соединенные Штаты Европы

Прошло 10 лет после большого кризиса 2010-2011 годов, из-за которого лишились скальпов не менее 10 правительств, в том числе испанское и французское. Кое-что осталось прежним, но многое переменилось.

Итак, в 2021 году евро до сих пор имеет хождение (правда, банкноты используются редко, платежи в основном электронные). Но вместо Брюсселя политической столицей Европы стала Вена. Еврозона отныне называется "Соединенные Штаты Европы".

В периферийных странах СШЕ жизнь до сих пор нелегка. В Греции, Италии, Португалии и Испании уровень безработицы вырос до 20%. Но новая система фискального федерализма, созданная в 2012 году, гарантирует постоянный приток средств из ключевых североевропейских стран. Жители Южной Европы, как раньше восточные немцы, свыклись с ситуацией. Вдобавок у них есть масса возможностей подработать нелегально - горничными или садовниками у немцев, которые массово обзавелись виллами в южных краях.

Соединенные Штаты Европы даже расширились: Литва, Латвия и Польша перешли на евро вслед за Эстонией и стали образцовыми детьми новой Европы.

Впрочем, другие страны покинули ЕС. Дэвид Кэмерон, вступающий в четвертый срок на посту британского премьера, благодарит судьбу за то, что решился провести референдум о членстве в ЕС. 59% британцев проголосовало за выход из блока. Освободившись от бюрократических препон Брюсселя, Англия сделалась излюбленным местом прямых инвестиций Китая в Европу. Китайские богачи в восторге от своих квартир в Челси и охотничьих угодий в Шотландии.

Между тем изначальный ЕС развалился в 2011 году. Центром катастрофы стали колыбели западной цивилизации - Афины и Рим. Но в целом жертвой "проклятия евро" за полтора года стали 9 правительств. Кризис евро породил новое поколение популистских движений вроде партии "Истинные финны". Рушились сами структуры европейской политики.

Многие эксперты полагали, что европейский валютный союз вот-вот рухнет. Предлагалось выгнать из него Грецию и Италию, но это ничего бы не дало: восстановление старых валют обошлось бы слишком дорого, и инфляция аннулировала бы все плоды девальвации.

Итак, евро уцелел, а ЕС развалился. Великобритании в этой ситуации повезло, поскольку в еврозоне она никогда не состояла. Bank of England смог провести экспансионистскую политику, а министр финансов Осборн опередил рынки бондов, заранее предприняв меры жесткой экономии. Финансовый кризис не только отучил шотландцев мечтать о независимости, но и побудил Ирландию воссоединиться с Великобританией в результате референдума, под лозунгом "Лучше уж британцы, чем Брюссель".

Скандинавы создали собственную Норвежскую Лигу из 5 государств (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия).

В Германии в 2012 году разразился банковский кризис, в 2013-м пало правительство Меркель. А в 2014-м новое социал-демократическое правительство Германии убедило другие страны создать новые федеральные Соединенные Штаты Европы.

Марио Драги, который стал президентом ЕЦБ в ноябре 2011 года, за несколько недель покончил с кризисом на рынке бондов, развернув массовые закупки итальянских и испанских гособлигаций. "Евро можно спасти, только включив печатный станок", - пояснил он в декабре.

В 2021 году начались переговоры о вступлении Украины в СШЕ. "Представители Германии с энтузиазмом говорят о новом Ялтинском договоре, который снова разделит Восточную Европу на российскую и европейскую сферы влияния".

Спасение евро было позитивным явлением. Полный распад еврозоны мог возыметь крайне неприятные незапланированные последствия. В 2011 году самые драматичные перемены происходили на африканском берегу Средиземного моря. Тогда некоторые верили, что Северная Африка и Ближний Восток вступают в светлую эру демократии.

При взгляде из 2021 года такой оптимизм выглядит почти непостижимым. В 2012 году израильский удар по иранским ядерным объектам словно бы поджег "пороховой погреб". Иран нанес контрудар силами своих союзников в секторе Газа и Ливане. США держались отстраненно и пытались без единого выстрела предотвратить блокаду Ормузского пролива. Пытались напрасно. Когда иранцы взяли в заложники экипаж американского военного корабля, шансы Обамы на переизбрание испарились.

Турция перешла на сторону Ирана и отменила указ Ататюрка об отделении государства от ислама. В Египте "Братья-мусульмане" победили на выборах и аннулировали мирный договор с Израилем. Израиль оказался в полной изоляции. Лишь в самый последний момент СШЕ вмешались и предотвратили оборот событий, особенно ненавистный немцам, - применение Израилем крайнего средства: ядерного оружия.

Европейцы вмешались, так как испугались последствий очередного подорожания нефти, но больше всего их пугали радиоактивные осадки на их любимых курортах, разъяснил президент Европы Карл фон Габсбург, для друзей - эрцгерцог Карл Австрийский. "Всего спустя сто лет после смещения его деда империя Габсбургов возродилась в качестве Соединенных Штатов Европы.

Найолл Фергюсон, The Wall Street Journal