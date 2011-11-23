Эксперт: ради политики готовы выйти на улицу меньше 10% украинцев

Меньше 10% украинцев сегодня готовы принимать участие в протестных акциях.

Такое мнение высказал руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО в комментарии УНИАН.

В то же время, В.ФЕСЕНКО допускает проведение локальных акций протеста. «Эти акции могут быть локальные - например, когда студенты протестуют против (министра образования Дмитрия) ТАБАЧНИКА, или по отдельным своим вопросам. Однако даже по исследованиям трудно обнаружить отдельную социальную протестную группу», - отмечает политический эксперт.

По его словам, сегодня в авангарде протеста выступают те социальные группы, которые находятся под риском отмены или ограничения собственных льгот. При этом недовольство других категорий населения менее заметное.

В.ФЕСЕНКО отмечает, что люди виртуально и вербально демонстрируют готовность выйти на улицу. «Но это не означает реальной готовности протестовать», - объясняет он. По его мнению, это связано с политизацией большинства общественных собраний. «Люди не хотят выходить на улицу ради политики. Это последняя причина - в политическом вопросе менее 10% украинцев готовы протестовать», - подчеркнул он.