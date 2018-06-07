Седьмая годовщина Майдана: День Свободы усиленного режима

«Я видел, как Россию Ельцина превратили в авторитарный режим Путина. Не повторяйте наших ошибок. Защищайте Украинское соборное самостоятельное государство», - обратился к людям на Майдане россиянин...

Первая годовщина Оранжевой революции была настоящим народным праздником – на Майдане гуляло около полсотни тысяч украинцев вместе с Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, хотя они на то время уже рассорились и правительство Леди Ю было отправлено в отставку.

В 2006 году на главной площади страны собралось несколько тысяч людей под проводом полевых командиров Майдана – Луценко, Томенко, Стецькива и Филенко. Юлия Владимировна поехала в Брюссель, а Виктор Андреевич устроил пышный прием в Мариинском дворце, где заявил: «Курс Украины на демократию необратим». По-видимому, тогда он еще не представлял, что кардинальное изменение этого курса состоится не без его участия...

Тогдашний премьер Янукович на пир к Ющенко не пришел. “Это был праздник участников Оранжевой революции”, – объяснил Виктор Федорович.

На третью годовщину революции на Майдане стояли палатки «регионалов», и столичная власть, опасаясь конфликтов, не разрешила проведение массовых акций. Ющенко в этот день раздавал государственные награды исследователям Голодомора.

2008 год тоже прошел под знаком памяти жертв Голодомора. Но полевые командиры все же на Майдан пришли.

Пятую годовщину Оранжевой революции Ющенко с пением праздновал в Украинском доме. Тимошенко не пришла.

В 2010-ом День Свободы отметили протестами. Собрался новый Майдан – предпринимательский.

Под вечер на митинг пожаловала и Юлия Тимошенко. Янукович улетел в Брюссель.

Пришла седьмая годовщина.

Само название праздника – День Свободы – выглядело по крайней мере странно.

Символы революции – Тимошенко и Луценко – за решеткой. Суд запретил любые массовые акции на Майдане. Власть нагнала на главную площадь страны тысячи милиционеров.

Отмечать День Свободы начали с самого утра. Сначала сторонники Тимошенко провели митинг под СИЗО. Позже около сотни человек пришли на Майдан к Главпочтамту. Нардепам Олесю Донию и Андрею Парубию милиционеры не дали установить символическую палатку в честь 7-й годовщины революции.

Но основные события происходили вечером. В конце рабочего дня Майдан начал наполняться людьми. Сторонников революции можно было легко распознать – у многих была оранжевая символика – лента, шарф, воздушный шарик...

Какой-то мужчина принес целый семейный фотоальбом и с ностальгией пересматривал с друзьями снимки времен Оранжевой революции.

– Мы тогда мой день рождения здесь на Майдан гуляли, - радостно вспомнил его товарищ.

Мужчины погрузились в воспоминания.

Одновременно на Майдан пришел и бывший одиозный «регионал» Олег Калашников, чьи немногочисленные и вредные для слуха «контрмитинги» с одним и тем же репертуаром выглядят жалко, но всегда хорошо охраняются милицией. Калашниковцы неторопливо размахивали черными флагами с надписью «Досить», окруженные кордонами Беркута. Их цель – заглушать людей. Цель же Калашникова – очевидно, выслуживаться перед властью за проходное место в списках ПР.

А в это время на оппозиционном митинге бойко рассказывали, что собрались наперекор власти и судебным запретам. Люди пели гимн и зажигали свечи. Огонь олицетворял пламя свободы.

На импровизированную сцену возле Главпочтамта вышел российский журналист.

– Вы не проиграли, – обратился он к украинцам. – Тогда вы защищали свою свободу. И ваша страна осталась демократической. Я видел, как Россию Ельцина превратили в авторитарный режим Путина. Не повторяйте наших ошибок. Выходите на митинги, бунтуйте, протестуйте. Защищайте Украинское соборное самостоятельное государство.

Последнее предложение россиянин произнес на украинском языке.

Один из лидеров предпринимательского Майдана Александр Данилюк тоже призывал народ не разочаровываться в идеалах Оранжевой революции.

– Многие украинцы ведут себя инфантильно. Вместе с разочарованием в Ющенко они разочаровались в борьбе. Это неправильный вывод, – убеждал Данилюк. – Вы выходили за свободу, справедливость, право достойно жить в свободном государстве.

Со сцены раздавались слова о том, что украинский народ сделал революцию в 2004 году и сделает в 2011-ом, и будет делать столько, сколько нужно.

«Разом нас багато», - вспомнили они старый лозунг.

Сторонники Майдана и нынешней оппозиции хотели попасть на историческое место, где он собственно начинался – к стелле Независимости. Но городская власть уже предусмотрительно перегородила в той части полплощади и взялась устанавливать елку.

Организаторы объявили, что из Лукянивского СИЗО отправилась колонна сторонников БЮТ. Их решили подождать, чтобы вместе «брать Майдан, где стоит «йолка».

В ожидании подкрепления не только оппозиционеры, но и милиционеры. «Беркутовцы» сегодня просто заполонили Майдан. Это напоминало спецоперацию по вывозу Тимошенко из суда после объявления приговора.

Одна часть бойцов Беркута в несколько шеренг стала возле места, где в 2004 году стояла оранжевая сцена, отгородив таким образом представителей глушителей-черносотенцев от сторонников Оранжевой революции. Вдоль Главпочтамта выстроились военнослужащие внутренних войск.

Для наиболее активных сторонников Дня Свободы были уже предусмотрительно подогнаны несколько автозаков.

Вдруг двери одного из них отворились, и туда быстренько затолкали двух парней. За что забрали ребят – неизвестно. Милиционеры молчат – как воды в рот набрали.

Но народ реагирует бурно.

– Не берите на себя грех! – обращается к «беркутовцам» женщина. – Приходит время, когда нужно отвечать за все свои действия.

– Они выполняют приказ, – вступает в диалог молодой парень. – У них семьи, дети. Им что, бросить все и выйти с вами вместе стоять?

– Да! – не отступает дама. – Они не присягали бандюку.

– Да я их не поддерживаю вообще. Они делают плохое дело. За 10 лет такого не было никогда. Лишь раз во времена Кучмы. Янукович привез их из Донецка. Но они не виноваты. Нам нужно туда, – парень машет рукой в сторону Банковой. – А не здесь разговаривать. Придет наша власть – будем приказывать им (милиционерам. – Авт.). Я уверен, что эта власть закончит, как Чаушеску.

«Банду геть! Зека геть!» – раздаются лозунги.

В это время приходит колонна от СИЗО во главе с нардепами-бютовцами. После их выступлений решают таки перейти на другую сторону Крещатика. Двигаются в сторону дороги.

«Беркут» мгновенно отгораживает проезжую часть, чтобы сделать невозможным движение людей по дороге. Часть участников акции следует по Крещатику в направлении Бессарабской площади, но часть пытается прорвать кордон и пройти. Между сторонниками Оранжевой революции и милицией возникает столкновение. Но силы «Беркута» значительно больше. Хотя часть митингующих маленькими группками переходила на другую сторону Крещатика, тоже окруженного со всех сторон милицией.

Вскоре произошло очередное столкновение. На Майдане возле гастронома образовалось скопление оранжевых и «беркутовцев». Автозаки на тот момент уже уехали, как, собственно, разошлись и сторонники Калашникова. Не будут же они перерабатывать. Время – деньги. Буквально за мгновение на угол Майдана возле «Манго» подъехал бусик с черниговскими номерами СВ 0315 АМ. Наиболее шумного немолодого человека беркутовцы ухватили на руки и по рукам передали через изгородь к своим коллегам и запихнули в эту машину. Все это длилось считанные секунды. До сих пор с тревогой думаю, что с тем немолодым человеком могли делать в машине несколько крепких «беркутовцев»...

Кстати, далеко не всем сторонникам Оранжевой революции нравилась идея идти на силовиков и любой ценой добраться до другой стороны Майдана.

– Зачем это делать? – возмущался мужчина за моей спиной. – Разве эти организаторы не видят, что нас намного меньше? Был спокойный митинг... А относительно действий милиции. Так мой товарищ подполковник мне говорит: вот если бы вас пришло 100 тысяч, мы бы или на вашу сторону перешли, или просто ушли прочь, мол, мы ничего не могли сделать. А так вас соберется тысяча, и что нам остается делать?

На этом толчея не закончилась.

Бойцы «Беркута» оттесняли сторонников оппозиции от парапета напротив Главпочтамта, забирая у них при этом звукоусилительную технику. Участники акции оказывали сопротивление. В милиционеров полетели яйца.

После девяти вечера решили заканчивать...

Снова зазвучал гимн. Митинг по случаю Дня Свободы объявили закрытым, но всех призвали собраться на Майдане 1 декабря, чтобы взять участие в протестах вместе с афганцами, чернобыльцами и предпринимателями.

Анна Ященко

Фото УНИАН