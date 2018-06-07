День свободы предприниматели отметили трижды

День Свободы в Киеве начался под Лукьяновским СИЗО. Здесь постоянно стоит пикет «Молодой Батькивщины», которая и стала инициатором Марафона свободы. Сюда утром приехали представители политических партий и общественных объединений, а также – народные депутаты. Ожидая начала митинга, слушала, как пикетчики вспоминали вчерашний день, они кричали «Луценко свободу!», а в это время автозак с Луценко возвращался с судебного заседания. Он медленно въезжал в ворота. И оттуда, из окна, кто-то помахал пикетчикам рукой.

– Это что, Юру везут? – с недоверием спросили участники водителя.

– Да, – утвердительно кивнул тот головой.

Есть в этом какой-то драматический символизм, что через семь лет после второго тура сфальсифицированного голосования, когда на Майдане появились первые палатки, его полевого командира Юрия Луценко везут в СИЗО. Но именно в этот день, пусть и автозаке он слышит в свою поддержку слаженные голоса пикетчиков. Перед началом митинга фотографы шли посмотреть на окно Юлиной камеры. Ее, по их словам, завесили мелкой сеткой. Завесили после того, как она в последний раз выглянула в окно, поприветствовав пикетчиков. Активист-бютовец Николай Бабенко держал руках маленькую стенгазету, на которой было наклеено три фотографии.

– Видите, это Тимошенко, как в школу шла, а это в институте. А это она, как дочку замуж выдавала, – рассказывает он журналистам.

Наконец начался митинг. Если бы Тимошенко могла все это услышать, то она бы узнала, что она «сердце Майдана и сердце свободы» – так ее назвал политический активист Андрей Любка. Что ее так же, как Махатму Ганди, арестовали 5 августа, а он, освободившись, сделал страну свободной – такую судьбу ей предрек народный депутат Украины Андрей Шевченко. «И что не может быть демократии и свободы, пока сидит Юля. Потому что Юля это свобода», – сказала депутат из «БЮТ-Батькивщины» Наталья Королевская.

– Они не убьют наше желание жить в свободной стране. Они хотят нас запугать, потому что сами боятся, – заявила политик.

***

Неожиданное продолжение День свободы получил в Доме учителя. Предприниматели и активисты через семь лет после Майдана, и через год после Налогового Майдана, решили провести учредительный съезд, на котором оформились как общественная организация «Вперед». Можно морщиться от того, что предприниматели пустились в русло бюрократической процедуры, обусловленной требованиям Минюста, можно прогнозировать, что потом они создадут партию, и выражать сомнения, в том, что она будет сильной. Но в Доме учителя сегодня собрались те, кто был ядром Налогового Майдана. Все те, кто в первые дни предпринимательского протеста несколько растерянно расхаживал по штабной палатке, толком не зная, что делать с проснувшейся человеческой силой и доверием малого бизнеса. Те, кто не боялся «Беркута», но по неопытности метался, иногда дважды в день, меняя список требований, те, кого предавали типа «независимые эксперты по бизнесу», кто потом проводил новые акции бизнесменов и терпел репрессии власти. Общеизвестно, что сотни предпринимателей попали под раздачу правоохранителей. Наталья Королевская поддержала это движение в смутное и не очень простое время. Отстаивая того или иного бизнесмена, вырывая украденную (конфискованную) правоохранителями собственность, вытягивая предпринимателя из СИЗО, Королевская обеспечивала бесперебойную адвокатскую и медиаподдержку. А иногда просто активно использовала депутатский мандат. Приехав в регионы, шла в милицию, обращалась в прокуратуру и обещала милиционерам и налоговикам, что они сядут туда же, где сидят предприниматели. Решая, вопросы наездов на малый и средний бизнес, они вместе работали над новым кодексом (его так и не приняли), устраивали региональные и автопробеги и Автомайданы. И сегодня на съезде Королевская присутствовала как неформальный лидер.

Не совсем понимаю, что делали на учредительном съезде «Вперед» казаки. Наверное, Наталья Юрьевна набралась любви к казакам у Юлии Владимировны. Это как орден-бляшка или как медная этнографическая подвязка. Но казаки хоть и неуместно смотрелись, но не испортили общей искренней атмосферы съезда.

Этот форум движения «Вперед» напомнил мне ранние съезды «Нашей Украины». Где каждый говорит, что хочет, порой не стесняясь в выражениях, где протестуют против введения той или иной персоны в члены правления, бурно реагируют по поводу процедуры съезда. Любопытно, что все присутствующие выступали без бумажки. И все друг друга знали со времен Налогового Майдана. Например, приглашая делегатов в президиум (ведущим съезда был Андрей Панаэтов) людей представляли так.

¬– Ирина Куровская, наша активистка, которая установила флаг «Вперед» на горе Казбек… Галина Кулик, организовала майдан, где собралось четыре тысячи человек.

На съезде присутствовали 142 делегата из пятнадцати региональных организаций.

– Мы с вами были вместе, когда отстаивали права на Майдане. После этого власть пыталась разбить наше движение, разъединить, купить его лидеров. Но у них не вышло. Сейчас снимаются противоречия внутри организации и между регионами, мы крепнем, мы находим слова, после которых люди примыкают к нам, – выступление Андрея Панаэтова длилось не больше десяти минут. Он сообщил, что нужно проголосовать создание организации, выбрать сопредседателей, утвердить устав и дату следующей акции.

Следующим выступил сопредседатель оргкомитета, лидер движения «Наступ» Руслан Секела:

– Сегодня большой день и большой праздник. 70% тех, ко сидит в зале, – это люди, которые начинали Налоговый Майдан. Год назад мы сделали много – мы побороли недоверие людей в свои силы. Мы опровергли стереотип, что принцип украинца – моя хата с краю. Во время Налогового Майдана политики искали, кто же кормит эти настроения, на чем стоит Майдан. Они просто не понимали, какая непобедимая сила – народ. Приняв мерзкий закон про выборы, лидеры оппозиции сдали народ. А через год они придут к нам за голосами. Стоя год назад на Майдане, часть людей говорила, что нужно идти только путем экономических требований. Другая часть говорила, что без смены власти ничего не будет. Я считаю, что теперь все поняли, нужно идти путем политической борьбы. Этой власти не нужны свободные люди, им нужны люди, чей приход это тысяча гривен в месяц. Думаю, что эта власть каждое утро просыпается с мыслью: что еще сделать такого, чтобы революция состоялась. Сегодня День Свободы. А они волокут на Майдан многотонную елку. Они боятся, поэтому полгода на сцене Майдана будут танцы, а полгода елка. Но народ дозреет, вера, осознание и воля сделают свое дело. А нам с вами нужно создавать и строить наши организации.

Любопытно, что когда избирали правление, первый вопрос зала кандидату в члены правления был такой: принимал ли участие в Налоговом Майдане, каким было участие в региональных акциях и центральных Автомайданах. Иной раз устраивали серьезный экзамен новоиспеченным членам.

Утвердив новое правление, утвердив устав, присутствующие двигались по повестке, обсуждая будущую акцию «Переучет власти», назначенную на 1 декабря. Все водители должны нажать на гудок машины в 12:00, а предприниматели как минимум на час, а как максимум – до вечера, повесить табличку «Переучет».

Следующим выступил Алим Михайлов:

– Власть нас «заметила», предприниматели под прессом. У нас на Хмельниччине власть «создала» «Комиссию техногенных катастроф», которые ходят, проверяют и пишут нам штрафы.

…Зал оживился, мы притихли, в президиум вышла Наталья Королевская. На самом деле, когда политик поддерживает общественную организацию, это большой вызов и для организации, и для самого политика. Политикам в нашем обществе не верят. Но отношения с людьми и строительство политического будущего – это тонкая и живая материя, это то, что мы делаем сами. И кто знает, может быть, этот дерзкий эксперимент, когда Королевская поддержала стихийную организацию, к чему-то приведет?

– Отчаяние и страх будут господствовать, пока хорошие люди будут молчать. Пройдя вместе через стихийные и организованные акции, мы четко понимаем: мы должны заставить эту власть уйти. Двадцать лет назад на референдуме люди выбрали независимость, а получили зависимость от кланов. Мы не допустим земельных и налоговых экспериментов. В нашей стране живут самые лучшие в мире люди. Они заслуживают того, чтобы жить в счастливой стране. У нас было много акций: на День Независимости, потом в мае «Весеннее наступление», в августе – Автомайдан, осенние наступления. Мы смогли собраться, и я верю, что у нас все получится…

Пред тем, как ставить на голосование решение о проведении всеукраинской акции, вышла со словом член правления Ирина Туровская:

– Год назад, когда мы вышли на Майдан, у нас были разные цели. Кто-то кричал: руки прочь от «упрощенки», кто-то кричал – верните наши льготы, кто-то требовал повысить зарплаты. И те подачки и обещания от власти должны быть уроком для нас. Все, что произошло за год, трудно считать победой, но мы все равно победили. Мы давно переросли предпринимательское движение. Мы строим гражданское общество. Мы должны сделать все, чтобы каждый чиновник чувствовал личную ответственность за происходящее. Мы должны по регионам создать черную книгу для чиновников, куда вносить имена тех, кто строит диктатуру.

В общем, народ на форуме выступал, вспоминал Оранжевый и Налоговый Майдан и легко фонтанировал идеями форм гражданского протеста. Но форум закончился.

Дальнейшая повестка предполагала возложение цветов и поход на Майдан.

Леся Дидковская