Во время стычек на Майдане задержали четырех активистов

Сегодня вечером во время стычек с милицией на Майдане Незалежности в Киеве за мелкое хулиганство задержаны 4 человека.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По их данным, сейчас этих задержанных доставили в территориальное отделение милиции для составления административных протоколов.

Как сообщал УНИАН, сегодня после проведения акции по случаю годовщины Помаранчевой революции на Майдане Незалежности возле Главпочтамта сторонники оппозиции пытались перейти на противоположную сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка, чтобы там продолжить свой митинг.

В свою очередь спецподразделения милиции выстроились в плотную шеренгу, чтобы помешать этому.

Также между сторонниками оппозиции и милицией произошла небольшая стычка при попытке участников акции пройти к Бессарабской площади по Крещатику непосредственно по проезжей части.

Бойцы спецподразделения «Беркут» заблокировали движение немногочисленной колонны, не пропуская ее вперед.