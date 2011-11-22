Майдан закрылся до 1 декабря

Сторонники оппозиции официально объявили о завершении митинга на Майдане Незалежности в Киеве по случаю 7-й годовщины Помаранчевой революции и Дня Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время участники акции не спешат расходиться, продолжая общаться между собой и выражая возмущение действиями сотрудников милиции.

Также организаторы мероприятия призвали его участников собраться вновь на Майдане Незалежности 1 декабря вместе с чернобыльцами и воинами-афганцами, которые будут протестовать против отмены льгот.

Как сообщал УНИАН, сегодня после проведения акции по случаю годовщины Помаранчевой революции на Майдане Незалежности возле Главпочтамта сторонники оппозиции пытались перейти на противоположную сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка, чтобы там продолжить свой митинг.

В свою очередь спецподразделения милиции выстроились в плотную шеренгу, чтобы помешать этому.

Также между сторонниками оппозиции и милицией произошла небольшая стычка при попытке участников акции пройти к Бессарабской площади по Крещатику непосредственно по проезжей части.

Бойцы спецподразделения «Беркут» заблокировали движение немногочисленной колонны, не пропуская ее вперед.