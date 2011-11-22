Партия Гриценко вышла из Комитета сопротивления диктатуре

Сегодня во время заседания Совета политической партии «Гражданская позиция» единогласно было принято решение о выходе из Комитета сопротивления диктатуре (КСД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на ее лидера Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Мы не видим никакого смысла участвовать в заседании КСД, потому что отдельные оппозиционные вожди решили превратить его в Комитет опоры диктатуры», - объяснил он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, некоторые представители оппозиционных партий забыли и о сопротивлении, и об угрозе диктатуры, и о том, что лидеры их политсил сидят за решеткой, а своим синхронным с Партией регионов голосованием за Закон «О выборах», они «обеспечили Банковой консенсусное одобрение законопроекта ЯНУКОВИЧА, который был подготовлен без оппозиции, направлен против оппозиции и имеет целью обеспечение контроля Президента над новым парламентом, которого будут избирать в октябре 2012 года».

«На самом деле это не консенсус, это, скорее, выглядит как заговор между отдельными оппозиционными силами и действующей властью. И этот заговор состоялся кулуарно, без учета интересов миллионов граждан Украины, без учета мнения рядовых членов партий и вопреки решению КСД», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Лидер «Гражданской позиции» напомнил, что Комитет сопротивления диктатуре две недели назад принял решение о том, что оппозиция не голосует за законопроект В.ЯНУКОВИЧА, и даже своим присутствием не освящает проталкивание его в парламентском зале.

«Это решение не было выполнено», - отметил он.

В то же время А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что «Гражданская позиция» и в дальнейшем будет сотрудничать с теми оппозиционными партиями, которые не по своей риторике, а по своим действиям являются действительно оппозиционными, которые не заигрывают с Банковой и отстаивают интересы Украины.

«Это сотрудничество, очевидно, будет происходить уже вне границ КСД, в других форматах», - отметил А.ГРИЦЕНКО.