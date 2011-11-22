В Киеве автозаки не могут проехать на территорию СИЗО - мешает сцена

Около 50 представителей «Молодой Батькивщины» проводят возле Лукьяновского СИЗО в Киеве акцию по случаю Дня Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа в СИЗО построена небольшая сцена с громкоговорителями, из которых время от времени раздаются украинские патриотические песни и песни времен Помаранчевого Майдана.

Участники мероприятия держат государственные флаги и флаги партии «Батькивщина», а также транспаранты: «Де Юля - там свобода, де справедливість - там Юля!», «Майдан тепер біля Лук’янівського СІЗО!», «Вибори без Юлі – фікція!».

В результате проведения этой акции несколько замедлился въезд и выезд спецавтомобилей на территорию и с территории СИЗО, автозаки скопились вдоль улицы Лукьяновской.