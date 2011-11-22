11 левоцентристских партий (список) готовы объединиться

Съезд - 17 декабря

17 декабря состоится объединительный съезд одиннадцати партий левоцентристского направления. Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Справедливость», руководители 11 партий левоцентристского направления согласовали Соглашение о порядке объединения партий. Координационный совет также определил дату проведения объединительного съезда партий - 17 декабря 2011 года. В координационный совет руководителей партий входят председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ, председатель партии «Справедливость» Станислав НИКОЛАЕНКО, председатель Крестьянской партия Украины Зеновий ХОЛОДНЮК, председатель партии «Народная власть» Иосиф ВИНСКИЙ, председатель партии «Возрождение села» Дмитрий ВОРОНИН, председатель «Всеукраинской партии «Детей войны» Валерий ИВАНЕНКО, председатель Украинской крестьянской демократической партии Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, председатель политической партии «Всеукраинский патриотический Союз» Сергей ГАНЖА, председатель политической партии «Дети войны» - «Народная партия Украины» Василий ПАТЛАЧУК, председатель партии «Социалистическая Украина» Владимир ГОШОВСКИЙ, председатель политической партии «Казацкая Слава» Станислав СЕЛИВАНОВ.

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