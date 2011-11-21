У Гриценко созрело желание выйти из Комитета сопротивления диктатуре

Завтра Совет партии «Гражданская позиция» проведет внеочередное заседание, на котором будет определяться относительно дальнейшего участия в Комитете сопротивления диктатуре.

Об этом заявил лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО во время веб-конференции в RegioNews.

По словам А.ГРИЦЕНКО, деятельность Комитета сопротивления диктатуре недостаточно эффективна из-за того, что не все участники являются в действительности оппозиционными. «Кое-кто играется в оппозицию и не собирается оказывать сопротивление диктатуре, при этом активно сотрудничает с Администрацией Президента и Кабмином», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, так называемые оппозиционеры даже этого не скрывают.

«Об этом свидетельствуют результаты голосования в прошлый четверг за законопроект Виктора ЯНУКОВИЧА «О выборах народных депутатов Украины»», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ВР 17 ноября 2011 года приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.