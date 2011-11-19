Тимошенко отказалась от обследования

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня отказалась от обследования состояния здоровья в присутствии комиссии Минздрава, личного врача и медсестры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Сегодня для проведения дообследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в Киевский СИЗО прибыла комиссия из числа специалистов Минздрава Украины, ГПтС Украины, а также ее личный врач и медицинская сестра. Однако Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от прохождения обследования в предложенном составе комиссии, о чем составлен соответствующий акт", - отмечается в сообщении ГПтСУ.

При этом пресс-служба учреждения отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО была проведена коррекция лечения.

"Дополнительно информируем, что, учитывая представленные Юлией ТИМОШЕНКО жалобы на состояние здоровья, руководство Киевского СИЗО в период с 18 августа с.г. постоянно (с сохранением конфиденциальности) пытается оказать квалифицированную медицинскую помощь (в том числе с участием ее личного врача и медицинской сестры). Но, несмотря на это, она систематически отказывается от проведения предложенных обследований, в том числе лабораторных и инструментальных, что нарушает порядок получения медицинской помощи лицами, взятыми под стражу. В связи с такими отказами, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно предупреждалась о ее личной ответственности за состояние здоровья", - сообщили в пенитенциарной службе, отметив, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться под контролем медперсонала следственного изолятора.