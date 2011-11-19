Нашелся хозяин забора возле Верховной Рады

Киевская мэрия сделала официальное заявление о том, кому принадлежит забор возле Верховной Рады и зачем его поставили. Как рассказал "Сегодня" замглавы КГГА Александр МАзурчак, ограждение установило Печерское управление зеленых насаждений.

"Да, мы разобрались. Забор этот нужен для ограждения Мариинского парка. Во всем мире - в Вене, Санкт-Петербурге, - парки имеют ограждение. Это нормальное явление. Парк обслуживается Печерским УЗН. Забор является частью сквера. Этот парк в дальнейшем будет огражден со всех сторон. В наших планах - оградить все городские парки", - рассказал замглавы КГГА по вопросам ЖКХ Александр Мазурчак.

Как сообщал УНИАН, двухметровый забор установили возле здания Верховной Рады в начале октября этого года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению ограждения.

Между тем, это ограждение несколько раз сносили участники акций протеста против отмены льгот.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады участники акции сломали металлическое ограждение и ворвались во двор парламента, после этого их стали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлическое ограждение возле центральных входов к зданию Верховной Рады.

12 ноября забор укрепили бетоном.

18 ноября несколько депутатов из фракций НУ-НС и "БЮТ-Батьківщина" срезали «болгаркой» две секции забора.