Суд частично удовлетворил апелляцию избитого журналиста

Апелляционный суд Ивано-Франковской области по делу об избиении редактора газеты «Коломыйский вестник» Василия ДЕМЬЯНИВА частично удовлетворил апелляцию потерпевшего.

Об этом корреспонденту УНИАН после сегодняшнего оглашения постановления Апелляционного суда сообщил сам В.ДЕМЬЯНИВ.

По его словам, коллегия судей сегодня на судебном заседании «зачитала полное изложение решения суда»

«Апелляцию прокурора в измененном виде, апелляцию осужденного Валерия КАЛЮЖНОГО и его защитника Сергея МАРУДИ удовлетворить, - идет речь в постановлении суда. – Апелляцию потерпевшего В.ДЕМЬЯНИВА удовлетворить частично».

Апелляционный суд также отменил приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля 2011 года в части осуждения В.КАЛЮЖНОГО и Виталия КАРВАТЮКА по ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и в части осуждения В.КАЛЮЖНОГО по ст.342 ч.2 УК Украины, а дело в этой части направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда. «В остальном приговор суда оставить без изменений. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит», - постановил Апелляционный суд.

По мнению В.ДЕМЬЯНИВА, горрайсуд в новом составе «рассмотрит те детали дела, которые не были исследовании раньше». В частности, и те, которые связаны с профессиональной деятельностью журналиста.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Апелляционный суд начал рассмотрение апелляции В.ДЕМЬЯНИВА на решение горрайсуда по делу о его избиении. Потерпевший просил суд направить дело на доследование в милицию.

Прокуратура Коломыи также считает, что приговор Коломыйского горрайонного суда подлежит отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, прокуратура отмечает то, что «не выяснен умысел осужденных, направленного во время совершения преступления против ДЕМЬЯНИВА».

Прокуратура просит Апелляционный суд отменить приговор в связи с несоответствием выводов Коломыйского горрайсуда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, и направить дело на новое судебное рассмотрение в другом составе суда.

Справка УНИАН. 23 марта 2010 года в Коломыи Ивано-Франковской области было совершено покушение на редактор газеты «Коломыйский вестник» В.ДЕМЬЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги. Он связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции назвали нападение бытовым ограблением.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд осудил участников избиения В.ДЕМЬЯНИВА к 4 и 7,5 годам лишение свободы.

Милиция объединила дело о нападении на редактор газеты в одно производство с еще двумя делами. Суд рассматривал дело в отношении трех лиц, двум из которых инкриминировано избиение В.ДЕМЬЯНИВА, при этом всех трех обвиняли в ограблениях и других хулиганских действиях.

В.ДЕМЬЯНИВ в своей апелляции подчеркивал, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не отвечает фактическим обстоятельствам данного дела. Суд намеренно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, учел только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду».

По убеждению редактора газеты, «осужденные не совершали против него преступных действий, они необоснованно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».