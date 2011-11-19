Свидетель финансовых махинаций в «Родовиде» выбросился из окна

В Донецке выбросился из окна один из ключевых свидетелей по расследованию финансовых махинаций в "Родовид Банке" - 43-летний финансист Геннадий Пискун.

Как сообщает газета "Зеркало недели. Украина" №42 от 18-25 ноября, это произошло еще 28 октября.

Источники издания, близкие к Главному следственному управлению СБУ, утверждают, что Г.Пискун наложил на себя руки. «Сам» или «не сам» вылетел из окна свидетель аферы - может, и вопрос, но нет сомнений в том, что причиной стало дело «Родовида», - отметили собеседники газеты.

В частности, в расследовании финансовой аферы, проведенном отделом ГСУ СБУ под руководством полковника Олега ЖИВОТОВА, Г.Пискуна рассматривали как одного из основных свидетелей, который мог дать показания о людях и схемах, благодаря которым банк «Родовид» превратился в символ государственной коррупции.

Согласно постановлению о привлечении Г.Пискуна в качестве обвиняемого его обвиняли «в предварительном сговоре с группой неустановленных лиц» для получения права на чужое имущество в особо крупных размерах, переданного в ипотеку «Родовид Банка» путем обмана и с целью невозврата должниками кредита, то есть действуя в интересах третьих лиц.

Как пишет издание, следователи СБУ раскрыли огромную и трудоемкую схему фальсификаций: «установленные лица» в июле-ноябре 2009 года подделали целый пакет документов. В частности, были подделаны земельные акты и оценочные документы на несуществующие земельные участки, которые были переданы в залог банку. Должностные лица «Родовид Банка» в разгар кризиса по невыясненным мотивам решили списать с внебалансового счета финучреждения принятое в ипотеку имущество на сумму 62,816 млн. грн. Вместо этого они получили несуществующий залог, наличие которого соответствующие службы банка почему-то не стали проверять.

Значение Г.Пискуна заключалось в том, что он мог дать показания, благодаря которым следствие могло подняться на самый верх. И тогда бы должностные лица (учредители банка, кредитный совет) могли бы быть привлечены к ответственности и рассказать, с кем, в свою очередь, делились они.

«То, что Пискун заговорит, стало понятно не только следователям... Нет сомнений, что на Пискуна давили с двух сторон: те, кто хотел получить признание, и те, кто хотел, чтобы Пискун не дал на них показаний», - рассказал источник .

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношение бывшего временного администратора “Родовид Банка”

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении бывшего временного администратора “Родовид Банка” Сергея ЩЕРБИНЫ.

6 сентября 2011 года ведомством утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению С.ЩЕРБИНЫ по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.365 (Превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, и гражданина А. – по ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным следствием, проведенным Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, установлено, что в течение 2008–2009 годов С.ЩЕРБИНА и директор одного из предприятий, гражданин А., подделав документы об аренде имущества и выполнении ремонта арендованного помещения, завладели средствами на сумму свыше 44,8 млн. грн.

Кроме того, временный администратор, превысив свои служебные полномочия, без согласования и разрешения Национального банка Украины заключил с адвокатским объединением соглашение о предоставлении правовых услуг, чем банку был нанесен материальный ущерб на сумму 301,6 млн. грн.

Также в Генпрокуратуре отметили, что в отношении обвиняемого С.ЩЕРБИНЫ применена мера пресечения – взятие под стражу, гражданин А. находится на подписке о невыезде.