Луценко: у украинцев есть 2 модели поведения - путь выхухоля и дикобраза

Нынешняя украинская власть ударными темпами теряет поддержку людей, и процесс противостояния Януковича и Украины уже приобрел необратимый характер. Но избрание методом тыка нового вождя не гарантирует выхода из стагнации — доказано Ющенко.

Об этом в своей статье для ZN.UAпишет экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

«В условиях нынешней политической ночи мы не имеем права спать, ожидая нового мессию на новом Майдане. Время работает на тех, кто работает. Даже ночью», — пишет он.

По мнению Ю. Луценко, у украинцев есть две модели поведения: «Первая — путь выхухоля, уникального, ни на кого в живом мире не похожего создания, которого ученые долго не могли отнести ни к одной из групп существующей классификации. Это путь внутренней эмиграции, духовной робинзонады, игнорирования внешних вызовов. Путь, конечно, уникальный, но закончится он очень неэстетично и неперспективно. Через 80 лет дискуссий ученые классифицировали выхухоля как «однопроходного млекопитающего». Вторая модель — путь дикобраза. Это путь борьбы за право быть не таким, как все, отстаивания своего места в не всегда дружелюбном мире, защиты собст­венного достоинства и свободы».

«Чтобы стать на путь свободы и достатка, надо прежде всего усвоить главный постмайданный урок: выход из советского тупика цивилизации — не столько в одноразовом акте смены власти, сколько в постоянных усилиях, направленных на изменение общества. Действенное гражданство порождает лидера нации, а не наоборот. После столетий национальной и личной несвободы нам надо восстановить привычку людей коллективно решать свои проблемы. Ключевую роль в этом процессе должны играть (и уже играют!) интеллектуалы».