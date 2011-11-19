Суд запретил отмечать годовщину Оранжевой революции

Окружной административный суд Киева запретил празднование седьмой годовщины Помаранчевой революции в столице.

Об этом "5 каналу"сообщили в Коалиции участников Помаранчевой революции (КУПР), которая подавала заявку на проведение акции.

Лидеры общественных организаций считают, что решение мэрии не могло приниматься без позиции председателя КГГА Александра ПОПОВА, и планируют подать апелляцию.