Суд запретил отмечать годовщину Оранжевой революции
10:24, 19 ноября 2011Политика
3718 0
Обещают подать апелляцию
Окружной административный суд Киева запретил празднование седьмой годовщины Помаранчевой революции в столице.
Об этом "5 каналу"сообщили в Коалиции участников Помаранчевой революции (КУПР), которая подавала заявку на проведение акции.
Лидеры общественных организаций считают, что решение мэрии не могло приниматься без позиции председателя КГГА Александра ПОПОВА, и планируют подать апелляцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter