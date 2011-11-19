Наливайченко считает, что власть и псевдооппозиция сговорились

Голосование оппозиционеров в парламенте за избирательный законопроект от Партии регионов со смешанной избирательной системой - это прямое предательство избирателей.

Об этом заявил в эфире «5 канала» председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что речь идет не о компромиссе, а именно о политическом заговоре между властью и «назначенной» оппозицией с целью распределения мандатов. «Партия регионов, которая обещала на выборах открытые списки, предала своих избирателей. Предали и те, кто называет себя оппозицией, а в сущности является псевдооппозицией. Это деградация, это политическая коррупция, независимо от того, какой фронт они представляют, к какой партии относятся», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При этом он подчеркнул, что ни один из десяти депутатов от «Нашей Украины» не голосовал за этот закон.

Политик убежден, что новым законом людям навязывают выборы без выбора. «5-процентный избирательный барьер лишает возможностей на приход новых политиков в парламент. Олигархам отдадут округа, а их водители и массажисты спрячутся в закрытых списках», - сказал политик.

Он отметил, что власть и псевдооппозиция сговорились, чтобы не допустить новых людей в парламент. «За этим стоит страх, что в парламент придут новые люди, которые не будут врать, ведь именно вне парламента сейчас создаются общественные образования, которым доверяют больше, чем всем парламентским силам вместе взятым», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик подчеркнул, что лидеры старой оппозиции забыли, как обещали украинским гражданам принять закон об открытых избирательных списках, забыли свои решения на Комитете сопротивления диктатуры ни за что не поддерживать властный законопроект, забыли свои заверения европейским партнерам в том, что разделяют заключения Венецианской комиссии о неприемлемости смешанной системы.

Он отметил, что «Наша Украина» не будет иметь ничего общего с людьми, которые не держат слова перед избирателями и играют в жмурки с режимом. «Сегодня настоящие, а не прикормленные оппозиционные силы должны сплотиться для защиты честных выборов и поддержки нового поколения политиков, которые заменят как нынешнюю власть, так и псевдооппозицию», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.