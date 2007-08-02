Первый селянский блок идет на выборы. Пресс-конференция в УНИАН с телетрансляцией

10-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Первый селянский блок идет на выборы: объединение аграрно-селянских партий в единый избирательный блок “.Участники: председатель Селянской партии Украины Александр Яворский, председатель Аграрной партии Михаил Зубец, председатель Украинской селянской демократической партии Валерий Вощевский, председатель “Партии возрождения села” Иван Томич, председатель ассоциации фермеров Украины Ярослав Кардаш (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.