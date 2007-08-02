Российский политтехнолог разглядел главную миссию Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко будет делать все возможно, чтобы не дать Виктору Ющенко реализовать план по созданию коалиции с Партией регионов. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в интервью газете ”Московский комсомолец в Украине» за 1 августа 2007 года.

«Безусловно, Юлия Владимировна будет главной, кто станет отстаивать формирование коалиции на базе «оранжевых» сил во что бы то ни стало», – считает он.

«Ей необходимо удержать Ющенко от реализации его плана. А этот план, насколько я понимаю, – создание коалиции с Партией регионов», – сказал Марков.

По мнению политолога, «регионалы» также склоняются к созданию «сине-оранжевой коалиции». «Разумеется, без Тимошенко», – отметил он.