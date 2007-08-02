Российский политтехнолог разглядел главную миссию Юлии Тимошенко
19:49, 02 августа 2007Политика
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Потому что знает, о чем мечтают нашеукраинцы
|Сергей МАРКОВ
«Безусловно, Юлия Владимировна будет главной, кто станет отстаивать формирование коалиции на базе «оранжевых» сил во что бы то ни стало», – считает он.
«Ей необходимо удержать Ющенко от реализации его плана. А этот план, насколько я понимаю, – создание коалиции с Партией регионов», – сказал Марков.
По мнению политолога, «регионалы» также склоняются к созданию «сине-оранжевой коалиции». «Разумеется, без Тимошенко», – отметил он.
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