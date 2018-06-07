Заставит ли Москва гордых осетин лизать российские сапоги

Заставит ли Москва гордых осетин лизать российские сапоги

11:38, 18 ноября 2011
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Московский ставленник в Южной Осетии прошел первый тур выборов очень неуверенно. В случае провала его может ждать ликвидация… Российский стиль поведения стал раздражать…

Группа российских чиновников ради сокрытия своих махинаций поставили Южную Осетию на грань гражданской войны. Неэффективное и опасное вмешательство российских авантюристов в политические процессы «ближнего зарубежья» становится общей тенденцией: следом за Южной Осетией пожар может вспыхнуть в Приднестровье.

 

Предчувствие гражданской войны

Первый тур выборов в Южной Осетии, прошедший 13 ноября, дал неожиданный результат. Вперед, с большим отрывом, вырвались ставленник группы московских чиновников Анатолий Бибилов, получивший 25,44% голосов, и бывший министр образования РЮО Алла Джиоева – 25,37%. Третье место у директора цхинвальского хлебокомбината Вадима Цховребова — 9,88%.

Замглавы администрации Цхинвали Алан Котаев и председатель Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов получили соответственно 9,62% и 7,53%. Котаев считался фигурой, способной выйти во втором тур и сплотить вокруг себя оппозицию, а Кабисова народная молва – с подачи окружения Бибилова – считала негласным ставленником действующего президента Кокойты. Если добавить к сказанному еще и то, что на выборы вышло 11 претендентов (а намечалось – 17!), станет ясно, сколь непроста обстановка в Южной Осетии.

Бибилов, которому медиацентр «Ир» прочил в первом туре аж 44%, немедленно выступил с рядом решительных заявлений. Во-первых, он заявил, что за Джиоеву голосовал «протестный электорат». Что, в целом, верно – вопрос лишь в том, что именно вызвало протест у четверти проголосовавших. Во-вторых, объявил все произошедшее происками Кокойты, а Джиоеву – его сторонницей.

Эти выводы прозвучат особенно интересно, если вспомнить, что Эдуард Кокойты был избран председателем Республиканской политической партии «Единство» на ее VIII съезде – том самом, который, собственно, и выдвинул Бибилова кандидатом в президенты. Впрочем, Бибилову и тем, кто возглавляет его кампанию, сейчас не до логики, быть бы живу. С учетом того, какие силы и средства были задействованы на раскрутку московского ставленника, результат в 25% выглядит очень уж неважно. И хотя он ровно в десять раз превышает рейтинг Бибилова месячной давности, едва ли этот аргумент будет принят во внимание спонсорами. Учитывая же нравы, царящие в диких кавказских ущельях и в московских властных коридорах, положение Бибилова и Ко сегодня более чем критическое. Сакраментальная фраза «проигрыша им не простят» может означать для них не увольнение, а ликвидацию. Во-первых, чтобы другим неповадно было, а, во-вторых, чтобы оставшись не у дел, не вздумали баловаться мемуарами – мало ли что… Кроме того, «мертвых героев» будет удобно использовать в последующих играх – а в том, что они последуют в любом случае, сомневаться не приходится. Те, кто продвигает Бибилова, тоже оказались в ловушке: если их претендент проиграет, на свет всплывут финансовые махинации со средствами, выделявшимися Россией на послевоенное восстановление ЮО.

И Бибилов идет ва-банк: 16 ноября в пространном интервью «Осрадио» заявляет, что «политике уходящего президента Эдуарда Кокойты дана жесткая и однозначная негативная оценка», и «период правления Эдуарда Кокойты и его ближайшего окружения в Южной Осетии безоговорочно уходит в прошлое». В устах кандидата от партии Кокойты это звучит интересно, но дальше – еще интереснее.

«Из-за политики властей,- заявил Бибилов, - существует реальная опасность прихода к власти реваншистской группы, главным побудительным мотивом которой является чувство мести. Ситуация очень сложная. Опять несколько тысяч наших людей с семьями должна будет сняться и перебираться за Рухский тоннель. Ко мне приходят люди и говорят, что готовы взять в руки оружие и уходить в лес, если люди стоящие за Аллой Джиоевой придут к власти. Именно окружение Кокойты ответственно за эту ситуацию. Народ ненавидит этих людей, жаждет их крови, и они готовы ради этого бросить страну в омут гражданского противостояния».

Отвечая на вопрос о том, представляет ли Джиоева оппозицию, Бибилов заявил: «Почти каждый из реваншистской группы в то или иное время был членом команды Кокойты, занимал там тот или иной пост, министерское кресло. Не могу назвать этих людей оппозицией».

Иными словами, Бибилов фактически заявил о готовности прибегнуть к силе в случае проигрыша во втором туре. В устах главы республиканского МЧС подобное заявление – не пустая угроза. Надо также сказать, что поствыборные заявления Джиоевой и ее окружения носили довольно миролюбивый характер. Джиоева даже не исключила переговоров с Бибиловым во имя сохранения гражданского мира в республике – в том, разумеется, случае, если Бибилов проявит заинтересованность в них. Но после его выступления на «Осрадио» переговоры вряд ли возможны…

Таланты и поклонники

Реакция России на гражданский конфликт в Южной Осетии, в том случае, если такой конфликт случится, абсолютно предсказуема. Российские миротворцы просто не смогут не поддержать Бибилова и его сторонников – и тому есть серьезные политические причины. В начале кампании правящей тандем в лице президента и премьера России дал негласное «добро» на жесткое изнасилование «маленькой, но гордой республики». Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев лично курировал этот процесс, зачитывая с трибуны форума «Осетинский прорыв: единство, порядок, развитие» приветствие Владимира Путина к его участникам и гостям. Само по себе приветствие составлено по шаблону путинской пресс-службы, то есть бездарно и скучно, и, по большому счету, почти не несет смысловой нагрузки. Важнее сам факт его появления – кого попало Путин приветствовать не станет. Дмитрий Медведев приветствий не посылал, но зато глава его администрации Сергей Нарышкин накануне выборов картинно, перед камерами, встречался с Бибиловым. Словом, ставки сделаны, и проигрыш Бибилова ударит по престижу России. В преддверии выборов в Думу и президентских выборов в следующем году этого достаточно, чтобы Россия поддержала Бибилова уже на государственном уровне.

Анатолий Бибилов и Алла Джиоева
И Бибилов, и Джиоева имеют российское гражданство, и настроены вполне пророссийски – антироссийских политиков в Южной Осетии сегодня просто нет. Но отношения с Россией были важной частью кампании Бибилова, заявлявшего, что «Россия имеет право на свои интересы» в Южной Осетии, а границы между Северной Осетией и Южной должны быть открыты. Джиоева же говорила о местных проблемах, и тему сближения с Россией не затрагивала вообще. Такое отсутствие прогиба в Кремле воспринимают как дерзость – и как дурной пример для других вассалов.

Главные силы, продвигающие Бибилова, расположены ступенькой ниже, на уровне администрации президента РФ. Ставку на него сделал замначальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владислав Гасумянов, согласовавший кандидатуру будущего президента Южной Осетии с главами МЧС и Минрегионов России, Сергеем Шойгу и Виктором Басаргиным. Цель игры – сохранение контроля над денежными потоками, поступающими из России на послевоенное восстановление республики и надежное сокрытие уже совершенных хищений. На местном уровне Бибилов может опереться на чиновников, так или иначе вовлеченных в коррупционные схемы по распилу российской помощи. Все это, вместе взятое, дает ему немалые шансы во втором туре. Однако Бибилов, чувствуя отношение избирателей, испытывает неуверенность и пытается, на случай неудачи, подвести базу под силовой вариант непризнания выборов.

Прогнозы

Российский стиль поведения – в духе то ли оккупационной, то ли колониальной администрации стал сильно раздражать жителей Южной Осетии. Зависимость вообще раздражает, а Южная Осетия абсолютно зависима от России, и без ее поддержки нежизнеспособна, хотя ее признают целых пять «великих» держав: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Тувалу и Науру. Осетины, пусть и с российской поддержкой, отстояли свою республику в вооруженном противостоянии с Грузией – и это порождает в обществе настроения, с которыми бесцеремонное вмешательство России сильно диссонирует. Именно на волне этих настроений и победила Джиоева, относящаяся к России уважительно, но не лебезящая перед ней. Многие, если не большинство поддержавших её, голосовали за простое человеческое достоинство, против холуяжа перед хозяевами Кремля, ставшего в России уже общепринятой нормой поведения. Именно этот выбор, между достоинством и холуйством, и станет настоящим содержанием второго тура. Если победит Бибилов, осетинам сломают хребет и заставят лизать российские сапоги. Если же в глазах большинства граждан собственное достоинство окажется настолько ценным, что ради него можно пойти на материальные лишения – победит Джиоева. Прочие факторы, в том числе и ссылка на пресловутый «кавказский менталитет», не позволяющий якобы избрать в президенты женщину, представляются не то чтобы незначительными, но, скажем так, второстепенными. Кстати, Кокойты, заявивший, что женщина президентом ЮО стать не может, хотя «у нас женщин никто не ущемляет, в нашем обществе к женщинам относятся очень хорошо и с уважением», был в этот момент удивительно похож на товарища Саахова из известного фильма. В том самом эпизоде, где он «ничего не делал, только вошел, понимаешь».

Тенденции

Попытки вести себя в «ближнем зарубежье» как в своей колонии, с одной стороны, и возмущение российским колониальным стилем поведения, с другой, становится общим местом в отношении России с сопредельными государствами. При этом «правота» или «неправота» России в каждом отдельном случае, вообще говоря, не имеют значения. Граждане сопредельных стран не желают жить под диктовку из Москвы, и зависимость от российской помощи перестает быть решающим аргументом.

Процессы, сходные с тем, что произошло в Южной Осетии, идут и в Приднестровье, где Игорь Смирнов, всем сильно надоевший, доведший республику до ручки, превративший Конституцию в пародию на самое себя, бессменно сидящий четыре срока и стремящийся просидеть пятый, задушивший в Приднестровье всякие проявления гражданского общества – и так далее, список этот можно продолжать до бесконечности, – набирает очки и явно идет на победу, возможно, даже в первом туре. Происходит это по единственной причине: кандидат, поддержанный и настойчиво продвигаемый Россией, при ближайшем рассмотрении оказывается еще хуже. Впрочем, достойных кандидатов на выборах в Приднестровье, увы, нет – в этом-то и состоит трагизм положения. А нет их во многом потому, что Россия десятилетиями вмешивалась в политические процессы, поддерживая сиюминутно удобные ей фигуры, добиваясь тактических выигрышей – и загоняя ситуацию в безысходный стратегический пат, в котором она и пребывает сегодня. Впрочем, Приднестровье – это уже другая тема.

Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин
Что касается влияния России на постсоветстком пространстве, то перспективы его представляются бледными. Общество новых государств переросло тот этап, когда диктат из Москвы воспринимался естественно и не порождал протестов. Во-первых, идеи независимости мало-помалу проникли в общественное сознание. Во-вторых, и это главное, российские рецепты зачастую оказывались столь же неэффективными, как и западные. Сторонние рецепты в государственном строительстве вообще не работают как таковые, и это понимание тоже мало-помалу проникает в массы. Как следствие, попытки грубого диктата начинают вызывать отторжение.

Эта тенденция в отношении к России в «ближнем зарубежье» еще только набирает силу – но она, несомненно, есть. Барская любовь редко вызывает ответные чувства тех, кого силой удерживают в состоянии холопов.

Сергей Ильченко

 

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