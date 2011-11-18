Гриценко: вожди оппозиции сговорились с Банковой и выставили нас идиотами

Депутат Анатолий Гриценко считает, что лидеры оппозиции в Верховной Раде сговорились с командой президента для принятия закона о выборах в парламент.

"Результат "366 – за" считаю не консенсусом, а скорее сговором – между Банковой и вождями оппозиции в Раде", - пишет он в своем блоге на "Украинской правде".

По словам Гриценко, "Банковая (при поддержке оппозиции) приняла концептуально свой закон, разработанный без оппозиции и направленный против оппозиции, чтобы Янукович получил больше шансов контролировать следующий парламент".

Он считает, что в условиях падения рейтинга Партия регионов надеется на 225 мажоритарщиков, которые будут якобы "независимыми самовыдвиженцами", но по сути – скрытыми "тушками".

Гриценко возмущается, что оппозиционеры, делегированные в состав ВСК, "сдали принципиальные позиции" по сохранению предыдущего закона или введения открытых партийных списков, и "очень быстро согласились принять за основу законопроект Банковой".

"Вместо того, чтобы выйти из состава ВСК, почувствовав неуступчивость большинства, и не быть ширмой без какого-либо влияния по ключевым вопросам, оппозиционеры освятили проект Банковой – своим присутствием в ВСК, своей подписью под законопроектом и голосованием за него в зале", - подчеркивает он.

По мнению Гриценко, согласившись повысить проходной барьер, "оппозиция подыграла Банковой в ее желании законсервировать нынешний состав парламента". "При формальных 5% на самом деле барьер составляет 10% (по количеству мандатов), ведь теперь лишь половина ВР будет избираться по партийным спискам", - заявляет он.

Гриценко не верит, что сотрудничеством с властью оппозиция перекрыла в законе все возможные схемы фальсификации выборов. По его мнению, они этим заранее легитимировали результаты выборов-2012.

"Украинцы в очередной раз выставили себя идиотами перед европейскими партнерами. На этот раз это сделала не власть – оппозиция", - заявляет Гриценко, напоминая, что европейцы проводили экспертизы наших законов и проектов, и доказывали, что "возвращение к мажоритарной схеме выборов – это шаг назад от демократии, направленный властью против оппозиции".

Гриценко также отмечает: "Ответственность имеет имя (и во власти, и в оппозиции) – каждый из Вас может ознакомиться с результатами голосования и сделать собственные выводы".

Как известно, 17 ноября Верховная Рада приняла новые правила выборов. БЮТ дал 62 голоса "за", НУНС – 36.

До голосования оппозиция заявляла, что не согласна с тремя вопросами: смешанная система 50% на 50% (оппозиция требовала, чтобы 75% была пропорциональная система, а 25% – мажоритарная), запрет блокам участвовать в выборах и проходной барьер (оппозиция хотела снизить его с 3% до 1%).

Потом БЮТовец Сергей Мищено объяснил, что оппозиционеры пошли на "вынужденный компромисс", чтобы избежать фальсификации выборов.