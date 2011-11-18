Близнюк: Изменения в Жилищный кодекс не приведут к увеличению квартплаты

Принятые парламентом предложения Президента по внесению изменений в Жилищный кодекс не приведут к увеличению квартплаты. Это подчеркнул министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

"Принятые изменения не затронут интересы ни одного гражданина. Платить за квартиры большие суммы людям не придется", - подчеркнул он, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

В этом контексте министр отметил: предложение Главы государства по введению коэффициентов для расчета площадей лоджий, балконов, веранд и террас было продиктовано исключительно необходимостью урегулировать определенные технические вопросы действующего законодательства. "Эти коэффициенты есть, и они будут. Но никто ни на одну копейку за это больше платить не будет. Это делается для того, чтобы гармонизовать законодательную базу", - сказал А.Близнюк.

По его словам, шла речь, в частности, о необходимости привести к единому измерению системы расчета площади квартир - к понятию лишь "общей площади" вместо в настоящее время принятых "жилой" и "общей".

Что касается коэффициентов на застекленные балконы, А.Близкнюк отметил: "Если проекты новых домов предусматривают застекленные балконы - так и будет. Но никто никого не будет обязывать это делать".

Министр также отметил, что изменения в Жилищный кодекс лежат в контексте реформ, которые будут реализовываться в Украине.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР об определении жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости" с учетом предложений Президента.