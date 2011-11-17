Выборы будут по смешанной системе, без участия блоков

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, от «Реформы ради будущего» - 19, от Народной партии – 20, внефракционных – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.

Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кроме того, законом определено, что субъектами представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий являются политическая партия, депутатская фракция, которая зарегистрирована в аппарате ВР текущего созыва, и все политические партии – субъекты избирательного процесса.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранными в Верховную Раду считаются политическая партия, которая получила минимум 5% голосов избирателей, и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.