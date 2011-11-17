ВР приняла закон «О государственной службе»

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О государственной службе».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что государственный служащий – гражданин Украины, который занимает должность государственной службы в государственном органе, органе власти Автономной Республики Крым или их аппарате, получает заработную плату за счет средств государственного бюджета, кроме случаев, определенных законом, и осуществляет установленные для этой должности полномочия, непосредственно связанные с реализацией задач и выполнением функций государственного органа или органа власти Автономной Республики Крым. Действие данного закона не распространяется, в частности, на: Президента Украины, членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров; народных депутатов Украины; Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, кроме избранных на должности в Верховной Раде Автономной Республики Крым, в которых они работают на постоянной основе; судей; работников прокуратуры, которым присваиваются классные чины; работников государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым и их аппарата, которые исполняют функции по обслуживанию. В законе содержится классификация должностей государственной службы. Среди прав государственного служащего, в частности, есть уважение к его личности, достоинству, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны руководителей, сотрудников и других лиц, проведение служебного расследования по его требованию с целью снятия безосновательных, по его мнению, обвинений или подозрения. Также определены обязанности государственного служащего.

Законом предусмотрено, что в случае возникновения сомнения относительно законности предоставленного руководителем поручения государственный служащий имеет право требовать письменного подтверждения этого поручения, после получения которого обязан его выполнить. В этом случае государственный служащий освобождается от ответственности, если поручение будет признано незаконным в установленном порядке, кроме случаев выполнения явно преступного приказа. Руководитель в случае получения требования государственного служащего о предоставлении письменного подтверждения поручения обязан в письменном виде подтвердить или отменить соответствующее поручение.

Данным законом предусмотрено, что государственный служащий должен беспристрастно исполнять свои служебные обязанности независимо от партийной принадлежности и личных политических убеждений. Кроме того, государственный служащий не имеет права организовывать забастовки и принимать в них участие.

В соответствии с законом, право на государственную службу с учетом требований относительно уровня профессиональной компетентности, направленности подготовки (специальности) имеют граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, которые свободно владеют государственным языком.

На государственную службу не может поступить лицо, которое: по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена; имеет судимость за совершение преднамеренного преступления, если таковая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке; в соответствии с приговором суда лишено права заниматься деятельностью, связанной с исполнением функций государства, или занимать соответствующие должности; подвергалось административному взысканию за коррупционное правонарушение – в течение года со дня вступления в силу соответствующего решения суда; имеет гражданство другого государства. Не допускается назначение лиц на должности государственной службы, на которых они будут непосредственно подчинены близким лицам.

Лицо, которое поступает на государственную службу, обязано до назначения на должность государственной службы выйти из состава органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которых является получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете общества (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственного общества), прекратить другую оплачиваемую или предпринимательскую деятельность, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту.

Пенсия государственным служащим назначается в размере 80 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, из которой оплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года – страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а лицам, которые на время обращения по назначению пенсии не являются государственными служащими, – в размере 80 процентов заработной платы государственного служащего, занимающего должность государственной службы соответствующей подгруппы и ранга по последней должности государственной службы. Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В случае изменения размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, осуществляется соответствующий пересчет максимального размера пенсии.

Дисциплинарными проступками госслужащего являются, в частности, проявление неуважения к государственным символам Украины; нарушение ограничений относительно участия государственного служащего в избирательном процессе, определенных избирательным законодательством; прогул, то есть отсутствие государственного служащего на рабочем месте более трех часов подряд на протяжении рабочего дня без уважительных причин; появление государственного служащего на рабочем месте в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. К государственным служащим применяются такие виды дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии; освобождение от должности государственной службы.

В соответствии с переходными положениями, этот закон, в случае его подписания Президентом Украины, вступает в силу с 1 января 2013 года.

По предложению председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, Главному юридическому управлению ВР поручено при подготовке этого закона к подписанию разделить его на два закона – один из которых Закон Украины «О Государственной службе Украины, а второй – Закон «О внесении изменений в действующие законы Украины в связи с принятием Закона «О Государственной службе Украины».