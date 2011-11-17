Третьяков собирается идти на выборы с БЮТ

Депутат от НУНС Александр Третьяков заявил, что финансирует БЮТ и собирается идти с ними на выборы в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВi, отвечая на вопрос, финансирует ли он партию Анатолия Гриценко "Гражданская позиция".

"Я помогал Анатолию Степановичу финансово, но точно также я помогал финансово по поводу судов Юрия Витальевича Луценко и "Самообороне". И сейчас это продолжаю делать", - рассказал депутат.

"Я считаю это своим просто гражданским долгом", - отметил он.

"Я помогал и БЮТ финансово. В нынешнее время", - добавил Третьяков.

При этом отвечая на вопрос, с кем он пойдет на выборы в Верховную Раду, депутат ответил: "Я больше склонен к тому, что я буду помогать, и идти избираться по фракции БЮТ".

"Я считаю, что это гражданская обязанность помочь БЮТу в такое тяжелое время, которое у них сегодня", - отметил он.

"Решение до конца не принято. В первую очередь, решение не принято мной", - уточнил политик.

При этом он не разделяет позиции лидера партии "Фронт перемен" Арсения Яценюка о необходимости бойкотировать выборы в случае отсутствия в списках Юлии Тимошенко.

"На сегодня то, что я знаю по социологии, недавно проведенной центром Разумкова: всего 19% избирателей сказали, что не пойдут на выборы, если их к этому призовут политические лидеры. А более 60% сказали, что пойдут. И что в результате мы получим? Я считаю, что на выборы нужно идти. Это не поможет Юлии Владимировне, если мы не пройдем в парламент и не сможем ее защищать", - сказал депутат.

Третьяков также сообщил, что у него "нет в стране Украине бизнеса".

"У меня нет бизнеса заграницей. Я за хорошие деньги продал свой бизнес, еще до кризиса, и дальше удачно их разместил. Рантье", - уточнил депутат.

Украинская правда