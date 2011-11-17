Азаров нашел очередной повод всыпать Табачнику

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал критику в адрес руководства Министерства образования за недостаточное внимание к подготовке высококлассных специалистов в сфере IT-технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, критика была высказана Н.АЗАРОВЫМ в ходе выступления на международном научном конгрессе по развитию информационно-коммуникационных технологий и информационного общества в Украине.

Говоря о важности подготовки высококлассных специалистов в этой сфере, Н.АЗАРОВ решил поинтересоваться мнением по данному вопросу у представителей руководства Министерства образования и науки, молодежи и спорта. Однако таковых в зале не оказалось, что и вызвало критику со стороны премьер-министра.

«Очередной повод министру всыпать за его «внимание» к развитию этой отрасли», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что найдутся способы объяснить важность подготовки высококлассных специалистов в сфере IT-технологий руководству Министерства образования. «Присутствуют они или не присутствуют, это требование довести (сможем – УНИАН) до их, как бы мягче сказать, черепных коробок», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что ежегодно в Украине выпускается 10-15 тыс. специалистов в сфере IT-технологий, однако высокую квалификацию имеют лишь 10-15% из них.