В Верховной Раде - скандал из-за Луцкого

Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрания председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 из 391 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным постановлением член фракции Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ избран председателем Комитета ВР по вопросам науки и образования.

Кроме М.ЛУЦКОГО, на данную должность также предлагался представитель группы «Реформы ради будущего» Виталий КУРИЛО, но группа решила снять его кандидатуру в интересах М.ЛУЦКОГО.

Фракция "БЮТ-Батьківщина" предлагала на эту должность кандидатуру народного депутата Степана ДАВЫМУКИ. При этом отмечалось, что это квота данной фракции, поскольку комитет возглавлял народный депутат Владимир Полохало, полномочия которого были прекращены в связи с его смертью.

Народный депутат Сергей САС обвинил председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, что тот «насилует» регламент, нарушает его.

В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Я уже в том возрасте, который не может насиловать, а действует только по взаимному согласию». Он заверил, что всегда делает все для того, чтобы найти компромисс».

Народный депутат Леся ОРОБЕЦ обвинила М.ЛУЦКОГО в том, что он якобы «неоднократно фальсифицировал заседание комитета, скажем, об отмене 12-летки (речь идет о 12-летнем обучении в школе – УНИАН) и обязательном введении обучения для детей 5-летнего возраста».

Л.ОРОБЕЦ утверждает, что именно М.ЛУЦКИЙ, который был первым заместителем председателя этого комитета, сфальсифицировал решение, поскольку на заседании якобы присутствовало трое народных депутатов, а он «подделал подписи шестерых».

В ответ член фракции Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ сказал: «Предыдущее выступление - это пример того, как сознательно безмозгло портится репутация человека, причем кто это делает – человек, который ни одного дня в образовании не работал».

«Знаете, эти «грантосиси» или «грантососы», или «гранточмоки» надоели уже. Они пытаются, не работая в образовании, портить репутацию, разорять людей, которые с образованием связали всю свою жизнь», - отметил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, отвечая на обвинение "БЮТ-Батьківщини" в том, что председатель данного комитета - это ее квота, отметил, что на сегодняшний день эта фракция так количественно уменьшилась, что даже те квоты, которые она имеет, превышают то, что они бы должны были реально возглавлять.

После голосования В.ЛИТВИН призвал все фракции и группы парламента провести консультации и найти компромиссную кандидатуру на должность первого заместителя председателя комитета вместо М.ЛУЦКОГО.