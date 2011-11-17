В Страсбурге рассмотрят рекомендации по Соглашению с Украиной

Сегодня Комитет Европарламента по иностранным делам рассмотрит проект рекомендаций относительно Соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, проект доклада был подготовлен Ричардом Антоне ЛЕГУТКО (группа европейских консерваторов и реформистов, Польша) еще 18 июля, однако из-за политических проблем в Украине рассмотрение было отложено.

Проект доклада предусматривает рекомендовать Совету Европейского Союза, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий завершить переговоры о Соглашении об ассоциации с Украиной до конца года, чтобы в следующем году подписать его и начать процесс ратификации.

Кроме того, среди рекомендаций – предоставление финансовой помощи Украине для реализации положений соглашения, в частности, в сфере адаптации законодательства к стандартам ЕС, содействие осведомленности украинцев о преимуществах Соглашения об ассоциации, помощь в секторных реформах и завершение переговоров о безвизовом режиме.

Вместе с тем, на сегодняшний день в документ предложены 164 поправки, касающиеся, прежде всего, внутриполитической ситуации в Украине.

Ряд депутатов Европарламента предлагает выразить обеспокоенность ситуацией с правами человека и верховенством права в Украине, преследованием политической оппозиции, давлением на средства массовой информации.

Кроме того, значительная часть поправок предусматривает избежание в тексте рекомендаций конкретных дат парафирования, подписания и ратификации соглашения.

Несколько поправок также предлагают не устанавливать четких дат о введении безвизового режима.