В Хмельницком - столкновения между активистами ПР и предпринимателями

В Хмельницком во время регионального митинга предпринимателей произошли столкновения между активистами Партии регионов и участниками акции.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи сторонников Партии регионов пришли на акцию предпринимателей, в которой принимают участие около 3 тысяч человек, и начали скандировать лозунги: «ЯНУКОВИЧ - наш Президент!», «Губернатор ЯДУХА - наш патриот!».

В ответ предприниматели начали выкрикивать: «Янычары – прочь!» и пытались применить физическую силу к «регионалам». Между ними выстроилось около 60 правоохранителей, которые сдерживают два оппозиционных лагеря.

В то же время митинг предпринимателей на площади у Хмельницкой ОГА продолжается.

Представители Партии регионов приблизились к стенам обладминистрации с флагами и держат транспаранты с надписями: «Украина для людей!», «ЯНУКОВИЧ - наш Президент!».