Чернобыльцы освистали министров: «Банду геть!»

Чернобыльцы, проводившие акцию протеста у здания Кабинета министров, освистали чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Кабинета министров собралось около 400 чернобыльцев. По окончании заседания правительства из центрального подъезда здания начали выходить министры, а чернобыльцы их освистывали, выкрикивая: «Банду геть!». Чиновники садились в служебные автомобили и отъезжали.

Когда из Кабмина вышла Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, участники акции начали выкрикивать: «КАРПАЧОВУ до народу!».

При этом народный депутат Олег ЛЯШКО, который выступал перед чернобыльцами, подбежал к Н.КАРПАЧЕВОЙ, надел на нее свою куртку и подвел к митингующим. Н.КАРПАЧЕВА около минуты выступала перед чернобыльцами. Она отметила, что сегодня ее представитель встречался с представителями чернобыльцев для решения их вопросов. По словам уполномоченного, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительства также поднимал вопрос выплат чернобыльцам повышенных пенсий.

«Люди, боритесь. Омбудсман с вами», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

После того как она уехала, О.ЛЯШКО заявил участникам акции: «КАРПАЧЕВА молодец… Если среди чиновников будет хоть десяток таких людей, как КАРПАЧЕВА, мы победим».

Столкновений между митингующими и милицией нет.

По окончании заседания Кабинета министров участники акции разошлись.