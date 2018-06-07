Донецкие чернобыльцы голодают и ругают правительство

«Азаров не хочет встречаться потому, что боится»... Мы обращаемся: если у кого-то есть теплые вещи, помогите нам»… «Эта власть никого не слышит», - сказал правоохранитель…

С начала месяца чернобыльцы Донецкой области провели уже три акции протеста с требованием к правительству выполнить законы о доплате к пенсиям. Льготники выходили на митинги, пикеты, подавали заявления в прокуратуру области, но диалога с властью так и не наладили.

Отчаявшись добиться протестами от государства выполнения своих обязательств, донецкие чернобыльцы прибегли к крайней мере – бессрочной голодовке.

Вчера около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны в актовом зале здания донецкого регионального управления Пенсионного фонда Украины встретились с начальником управления Георгием Якименко. Сославшись на постановление Кабинета министров №745, Якименко заявил, что не выполнит требования льготников.

После такого заявления чернобыльцы приняли решение оставаться в актовом зале управления Пенсионного фонда и потребовали прибытия к ним премьер-министра Украины Николая Азарова. Поскольку премьер не отреагировал на ситуацию в Донецке, в ночь с 14 на 15 ноября 41 представитель чернобыльской организации начал бессрочную голодовку.

Сегодня с десяти утра под стенами донецкого Пенсионного фонда начался митинг. В начале одиннадцатого люди принялись устанавливать палатки и собирать заявлении о намерении голодать.

«Что нам ехать в Киев, искать царя-батюшку, который прячется от народа?! Азаров так же не хочет выходить на связь потому, что боится. Трусливый он человек. Мы приготовим образцы заявлений, по которым каждый из вас с ясной головой согласен или не согласен на эту акцию. Это тяжелая акция. Заявлений на голодовку было 218, на сегодняшний момент в зале остался 41 человек. Те, кто вчера ушел, в зал уже сегодня не зайдут. Кто-то говорит нам, что нужно ехать в Киев, но здесь наша земля, мы – дончане. Своя земля помогает нам. Пусть эти подлецы приезжают сюда и разговаривают с вами!» - заявил на митинге председатель Донецкой областной организации ВОО инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Єдність» Николай Гончаров.

После призывов инициативной группы чернобыльцев многие митингующие начали рвать на полоски белую ткань, писать на ней «Я голодаю» и обвязывать этими лентами головы.

В то же время пресс-служба Донецкой облгосадминистрации распространила информацию о том, что начальник управления ПФУ в Донецкой области Георгий Якименко ушел в отставку.

Гончаров заявил на митинге, что отставка Якименко напрямую связанна с его вчерашним жестким разговором с чернобыльцами. «Он общался с нами вчера. По итогам этого общения губернатор нас ночью заверил, что он будет уволен», - отметил он.

А люди в толпе выкрикивали, что Якименко обманул их. «Он вчера имел неосторожность сказать: ничего они не получат. Вот за это он и получил!» - пояснил мне один из митингующих.

Здание управления Пенсионного фонда с утра было оцеплено сотрудниками МВД. На мою просьбу пропустить меня как журналиста в актовый зал к голодающим один из милиционеров сказал: «Что вы журналисты туда ходите?! Люди голодают, а вы фотографируете, как в зоопарке». На замечание о том, что чернобыльцы хотят, чтобы об их проблемах услышали, правоохранитель ответил: «Эта власть никого не слышит». Но в здание представителей СМИ пропускали беспрепятственно после предъявления документов.

Перед актовым залом в холе бригада скорой помощи осматривала голодающих. Пенсионерке, которая провела всю ночь на жестких стульях Пенсионного фонда, стало плохо – у нее подскочило давление.

Фельдшер «скорой помощи» Мария Кислова рассказала, что пенсионерка сегодня была уже десятой, кто обратился за медицинской помощью.

«Когда люди не едят, у них понижается уровень сахара в крови. Это может привести к коме. Предельный срок голодовки – два дня», - отметила медик.

В полутемном зале тех, кому стало плохо, отпаивали чаем с сахаром и лимоном, но уже после дня голодовки люди выглядели замученными. Многие из голодающих инвалиды и пенсионеры, поэтому такой «диалог с властью» им дается очень тяжело.

Нелегко и тем, кто остался митинговать за стенами Пенсионного фонда. Сегодня в Донецке весь день шел мокрый снег, и людям в палатках не хватало теплых вещей.

«Мы будем рады, если кто-то из граждан предоставит нам помощь. Мы обращаемся: если у кого-то есть теплые вещи, пусть помогут», - отметил глава Донецкой областной организации «Чорнобиль-Єдність» Гончаров.

После обеда возле здания ПФУ была установлена армейская палатка с буржуйкой и полевой кухней.

Несмотря на существенный резонанс в СМИ, представители правительства сегодня снова проигнорировали донецких голодающих. По словам чернобыльцев, после отставки Якименко с ними не общались ни представители руководства Пенсионного фонда, ни Кабмина.

Мэр Донецка Александр Лукьянченко решил не появляться на митинге из соображений этики. «Просто попиариться и пойти там покрасоваться перед ними, я считаю, это даже не этично», - сказал он сегодня на пресс-конференции.

С людьми встретился ночью только донецкий губернатор Андрей Шишацкий. Он пообещал, что донесет требования чернобыльцев руководству страны. Позже в телефонном режиме из ОГА митингующим передали сообщение, что губернатор договорится с банками области не применять штрафные санкции в случае невыполнения кредитных обязательств льготниками.

«Давайте составим список, кто, откуда, в какой банк должен. Облгосадминистрация сейчас нам пытается помочь в этом», - предложил чернобыльцам Гончаренко.

Но мизерные уступки местной власти не смогли затмить обиду на украинское правительство, в котором, по мнению чернобыльцев, сидят преступники.

«На сегодня гарант Конституции еще не высказал свое мнение. Мы надеемся, что он еще его выскажет. А господин Азаров и господин Тигипко совершают преступление перед своим народом. Поэтому в их адрес такая критика», - добавил Гончаров, объясняя, почему митингующие пока не требуют встречи с президентом.

Вечером одному из голодающих чернобыльцев стало плохо, и из-за высокого давления его госпитализировали.

Но голодающие намерены оставаться в актовом зале и в палаточном городке возле здания облуправления ПФУ до тех пор, пока правительство не удовлетворит их требования.

Юлия Силина, Донецк