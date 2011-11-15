Медики не могут понять, что происходит с Тимошенко

По состоянию на сегодняшний день болезнь, которой болеет в СИЗО экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, медиками не установлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам возле Киевского СИЗО заявил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО, который пришел в изолятор, чтобы принять участие в следственных действиях.

«Действительно, с разглашением медицинского диагноза есть определенная медико-этическая проблема. Но вопрос заключается в том, что на сегодняшний день болезнь ТИМОШЕНКО не диагностирована, то есть медики не знают, что происходит с ТИМОШЕНКО, потому что для того чтобы диагностировать проблемы с позвоночником, необходимо провести всю диагностику с применением медицинского оборудования. А это невозможно в условиях СИЗО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.