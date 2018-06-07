«Принуждение к справедливому суду»: Россия нашла нового врага

В Москве вторую неделю идет война с мигрантами только одной национальности – таджиками. Команду дал лично президент страны Дмитрий Медведев. Прямо на улицах, в общежитиях, в метро силовики и многочисленные отряды националистов отлавливают таджиков и готовят к отправке на родину, к депортации. Таких «счастливцев» уже 400 человек. Миграцмионная служба готовится депортировать более 10 тысяч таджиков.

В чем же провинился таджик-гастарбайтер? Самый униженный и незащищенный человек в Москве!? Почему таджиков, которые убирают мусор и грязь, вылизывают улицы Москвы, работают на самых вредных производствах российской столицы, так невзлюбила власть и лично президент Дмитрий Медведев?

Почему российскому бизнесу запретили принимать людей этой национальности на работу, а миграционной службе давать разрешение на проживание таджиков в России?

Потому, что таджикская Фемида посмела осудить двух русских летчиков, которые провинились в том, что возили контрабанду и незаконно пересекли границу. Летчики получили семь лет тюрьмы и уже семь месяцев отбывают тюремный срок в Таджикистане. Впрочем, все обвинения можно поставить под сомнение – для этого есть дипломаты и судейские чиновники, международное право.

Но вопрос совсем в другом. Почему за ошибки правосудия расплачиваются обычные, простые люди? Почему так изощренно, безнравственно, подло действует российская власть во главе с первыми лицами государства?

Какая логика таких решений и поступков? Почему-то вспомнил известную диктатуру середины прошлого века, которая проявила снисходительность к «экономически ценным евреям», а всех остальных отправляла на перевоспитание в лагеря.

Антитаджикский термидор с русско-азиатской закваской начался после «рабочей встречи» двух государственных чиновников – президента Дмитрия Медведева и главы Федеральной миграционной службы России Константина Ромодановского. Рекомендованные главой государства российского «ассиметричные меры» против таджиков, работающих в России, вылились в лозунги «Бей таджиков!»

А главное, мгновенно нашлись сотни «кремлевских гадателей и звездочетов», которые идеологически оформили указание президента страны.

Министерство внутренних дел поспешило заявить, что самая жестокая и большая преступность в России носит национальный характер, и на первом месте по нарушению российских законов оказались таджики-гастарбайтеры.

А глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил общественности, что таджикам нельзя работать из-за того, что они все поголовно болеют ВИЧ и туберкулезом. Негодяй в тоге ветеринарного лекаря! Статистика Всемирной организации здоровья доказывает, что уровень распространения СПИДа в Таджикистане в 14(!) раз меньше, чем в России.

«Принуждение к справедливому правосудию», как дружно говорят эксперты и журналисты в Москве, вызвано внутриполитическими российскими причинами. Никто бы о летчиках и не вспоминал. Но на носу – 4 декабря, выборы в Государственную Думу. В общем, «легитимное насилье» по-русски.

Партии «Единая Россия», список которой возглавляют президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин, рейтинг которой падает с каждым днем, необходимо конституционное большинство в парламенте.

Но слишком много желающих стать депутатами. Не только коммунисты и либеральные демократы, но еще три оппозиционные партии рассчитывают на места в Государственной думе.

В такой форс-мажорной ситуации власть решила сыграть – опереться на национализм и патриотизм. Но антитаджикская политика и бесконечные «пятиминутки ненависти» по федеральным телеканалам как раз свидетельствует об обратном. Как говорил каудильо Франко, друзьям все, врагам закон!

А местные, московские газеты вспоминают вождя пролетариата, который писал: «Если власть слаба и непопулярна — ей обязательно нужен враг, который сплотил бы наиболее внушаемые слои общества вокруг нее».

…Недавно посмотрел замечательный фильм «Король говорит». Георг-VI говорит слова, которые уместно вспомнить, заканчивая этот текст: «Это зло, неприкрытое никакой личиной закона, признает примитивную доктрину, что сила всегда права».

Виктор Тимошенко, Москва