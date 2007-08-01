Кириленко: Кабмин занят умножением должностей, а не доходами населения

Один из лидеров «Нашей Украины – Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО утверждает, что за 8 месяцев правительство увеличило на 43 штатные единицы количество должностей в органах центральной исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сообщил сегодня журналистам после заседания политсовета партии.

«Политсовет «Нашей Украины» констатирует, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, по нашему мнению, занимается не улучшением социально-экономических показателей в стране, а увеличением административных должностей для себя и своего окружения, потому что за последние 8 месяцев количество должностей заместителей министров и руководителей государственных комитетов и других центральных органов власти увеличено на 43 штатные единицы», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что такие изменения тянут за собой большие расходы на зарплаты, государственное обслуживание и лишнюю бюрократию.

По его словам, также за последние 8 месяцев на 12% увеличено количество аппарата министерств и ведомств.

Он отметил, что во время обсуждения члены политсовета «Нашей Украины» выразили обеспокоенность тем, что на протяжении последних месяцев существенно вырос внешний долг Украины, правительство В.ЯНУКОВИЧА демонстрирует неспособность реагировать на вызовы времени, в том числе и на неоднократные чрезвычайные ситуации.

Он отметил, что в стране наблюдается падение реальных доходов населения и увеличение инфляции.