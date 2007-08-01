Витренко: 8-значный номер + ”мокрая” печать избирателю = никаких фальсификаций

Лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО предлагает новую технологию проведения выборов и подсчета голосов для предотвращения возможных фальсификаций.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.Витренко, 18 июля она направила соответствующие предложения на имя главы государства, премьер-министра, председателя Верховной Рады и председателя ЦИК. Как отметила Н.Витренко, по ее мнению, необходимо подготовить бюллетени для голосования не с многими степенями защиты, а ввести специальный восьмизначный номер, в котором будут указаны, в частности номер избирательного участка, где он выдается избирателю. При этом лидер партии подчеркнула, что человек, пришедший на выборы, должен получить запечатанный пакет с бюллетенем и его копией, на которых будет стоять «мокрая печать» избирательного участка. После голосования копия такого бюллетеня будет оставаться у избирателя. Какая уверена Н.Витренко, «таким образом к контролю за результатами выборов подключатся не только политики, но и избиратели, а тайна выбора будет сохранена», поскольку на бюллетне будет указан лишь его номер. Все это, убеждена Н.Витренко, позволит избежать «еще одних технических хитростей».

В контексте сказанного Н.Витренко сообщила, что она уже получила ответ из Секретариата Президента по данному вопросу, в котором сказано, что её обращение с предложениями направлено для изучения в Министерство юстиции Украины.

Продолжая тему, лидер ПСПУ сказала, что проведенный членами партии анализ показал, что подготовить технически такие бюллетени не сложно. При этом она добавила, что все зависит исключительно от того, «насколько честны заявления Президента, премьер-министра о честных выборах»… «Это можно сделать за несколько дней... Они (бюллетени) не требуют никаких дорогих систем защиты, тем более, что методика изготовления отработана», - считает она. При этом Н.Витренко привела в качестве примера изготовление железнодорожных и авиационных билетов. «Если изменения эти будут сделаны, мы дадим возможность людям проконтролировать и убедиться, что выборы прошли честно», - подчеркнула Н.Витренко.