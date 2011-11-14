Литвин прогнозирует, что оппозиция в четверг заблокирует трибуну

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что оппозиция в четверг, 17 ноября, может заблокировать трибуну парламента перед рассмотрением законопроекта о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Согласительного совета.

По его словам, это произойдет в том случае, если во вторник, 15 ноября, во время рассмотрения законопроекта о декриминализации экономических преступлений будет принято решение, которое не будет компромиссным.

В то же время В.ЛИТВИН выразил пожелание, чтобы «этот прогноз не сбылся». По его словам, важно, чтобы «мы хорошее решение приняли во вторник», которое бы не привело к возмущению ситуации.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада завтра первым вопросом рассмотрит законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят лидеров оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.