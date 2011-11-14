Изменения к закону о выборах ВР будет рассматривать в четверг

В четверг, 17 ноября, на вечернем заседании Верховная Рада будет рассматривать законопроект об изменениях к Закону «О выборах народных депутатов Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателей комитетов парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, в четверг в 16 часов «будем рассматривать подходы и наработки относительно избирательного законодательства по выборам в Верховную Раду».

Он подчеркнул, что временная специальная комиссия «уже перешла в плоскость практической работы».

В.ЛИТВИН напомнил, что сегодня в 14 часов начнется заседание комиссии.

«Есть предложения от двух фракций, которые нужно рассмотреть и выйти на позицию согласования для того, чтобы была тема для разговора. В случае согласования этих позиций, я думаю, все остальное будет лежать фактически в технической плоскости», - добавил В.ЛИТВИН.