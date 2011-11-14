В четверг, 17 ноября, в Киеве, состоится уникальное мероприятие, посвященное вопросам создания и развития бизнеса в сети Интернет - бесплатный семинар: «Формула сайта: Как начать свой бизнес в Интернете».

«Формула сайта» - цикл бесплатных семинаров, организованный компанией «1С-Битрикс» c участием лидеров украинского Интернет-рынка.

Слушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина. Полученные на семинаре знания позволят вам с минимальными финансовыми и трудозатратами создать интернет-магазин и использовать его для эффективного решения ваших бизнес-задач.

Семинар будет интересен:

Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж в перспективном и быстро растущем секторе бизнеса.

Менеджерам по продажам, которым необходим эффективный инструмент продаж.

Руководителям департаментов и отделов электронной коммерции.

Маркетологам и специалистам по рекламе интернет-магазинов.

В программе семинара:

1. «Как сделать сайт, который продает? Интернет-магазин - это просто». Вячеслав КОРЧЕНОК, «Аванпорт-Дизайн».

2. «Правовые и организационные аспекты интернет-магазина». Борис БАТУРИНЕЦ, «Батуринец и партнёры».

3. «Что должен уметь современный Интернет-магазин? Преимущества и возможности платформы «1С-Битрикс». Валентин КЕРТЫЧАК, «Аниарт».

4. «Новинки в «1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0». Сергей РЫЖИКОВ, «1С-Битрикс».

5. «Тиражные решения и готовые интернет-магазины на платформе «1С-Битрикс». Сергей РЫЖИКОВ, «1С-Битрикс».

6. «Прием платежей по картам Visa и MasterCard в Интернете и «на земле». Ольга ВАЛАШОВА, «ПриватБанк».

7. «Комплексный Интернет-маркетинг». Александр ФЕДОТОВ, «Ашманов и партнёры».

8. «Яндекс как найти новых клиентов в Интернете?». Сергей ЯРЕМЕНКО, «Яндекс.Украина».

9. «Реклама в Интернете: увеличиваем продажи». Татьяна НОРИНЧАК, Mail.RuGroup.

10. «Как не потерять клиентов или технологии Яндекса для вашего бизнеса». Василина ВДОВИНА, «Яндекс.Украина».

11. «Как повысить эффективность командной работы? Внутренний портал компании». Сергей РЫЖИКОВ, «1С-Битрикс».

Время работы семинара: с 10:00 до 17:00.

Место: Отель «Казацкий».

Адрес: Киев, ул. Михайловская, 1/3, м. Майдан Незалежности.

Регистрация на семинар проводится на сайте «1С-Битрикс».

Слушателей семинара ждет лотерея и интересные призы от компаний-организаторов.