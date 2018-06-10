Литвин обратился к Владимиру Мономаху

Украинские книголюбы доказали, что на качественные уличные перфомансы способны не только активисты «Поры» и «Братства». Еще утром в последний день июля перед входом в здание по адресу Пушкинская, 8а в столице стояла стена. Это была ритуальная стена между украинскими писателями и украинскими же читателями, та преграда, что мешает одним найти других. Она состоит из взаимного непонимания, отсутствия законов, позволяющих развиваться отечественной книге, интервенции со стороны российских производителей и пр. По мнению главного редактора издательства «Факт» Леонида Финкельштейна, этому отчуждению также способствует тот факт, что люди, которые руководят нашими культурными делами, сами не читают книг. Это, по его мнению, необразованные личности.

– И удивительно, что в Киеве, перед выборами, появляется такой книжный магазин, – считает Финкельштейн.

Действительно, удивительно. Так же было удивительно появление здесь в это время Владимира Литвина, который принял непосредственное участие в разрушении стены. Экс-спикер с озабоченным видом говорил о тяжелой ситуации, которая сложилась в украинском книгоиздательстве.

– Назовите три украинские книги, которые Вы лично прочитали в последнее время, – задал вопрос корреспондент УНИАН.

– Это, как правило, книжки, которые издает Институт истории, воспоминания Дорошенко. Больше сейчас я назвать не могу, к большому сожалению, так как в последнее время приходится в основном читать информационные сообщения и то, что политики говорят один о другом. Хотя, чтобы отдохнуть, я читаю книгу «Россия кабацкая» – о том, почему мы благодаря приверженности зелью приняли христианство, а не какую-либо другую веру. Это очень серьезное исследование.

Журналист Юрий Макаров с легкостью говорил о приобретенном духовном богатстве:

– Назову даже не три последних книги, а больше, но лучше сосредоточиться на том, что мне хотелось бы отметить. Итак, меня поразила последняя книжка Ярослава Грицака об Иване Франко и книга Оксаны Забужко о Лесе Украинке. Это действительно книга десятилетия. Что касается беллетристики, то, наверное, можно говорить о произведениях Ларисы Денисенко.

Принялись, кирпич за кирпичом, разбирать стену, по ту сторону которой притаился специализированный магазин украинской книги.

Посетовали на бездуховность: оказывается, у нас один книжный приходится на сто тысяч человек. Правда, глава Шевченковского районного совета Виктор Пилипишин, выступавший тут же сказал, что в Шевченковском районе дела обстоят куда лучше, чем в Киеве в целом и по Украине – тем более. Здесь-то книжных магазинов в десять раз больше.

Чиновника перебил президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, спросивший, почему он способствует закрытию книжных магазинов.

– Пройдет две недели – этот магазин закроют в угоду мамоне. Представляете, сколько стоит один квадратный метр площади на Пушкинской?

– У Вас есть конкретные факты причастности Пилипишина к закрытию книжных магазинов?

– Он руководитель органа власти, которая опекает весь Шевченковский район, и когда на этой территории принимаются неадекватные решения, он знает об этом. Сейчас выгоняют из своего помещения «Алатон», издательство, которое выпускает книги, специализирующиеся на проблеме здоровья детей. Также в бедственном положении находится книжный магазин «Абзац». А вообще за последние десять лет на территории Шевченковского района было закрыто четырнадцать книжных магазинов.

В свою очередь Пилипишин рассказал, как он много читал в детстве и пригласил Афонина к себе на прием. А Владимир Литвин, переступивший через символические кирпичи, под вспышки камер передвигался в тесном магазине. После внимательного осмотра выбор пал на книгу великого киевского князя Владимира Мономаха, которая обошлась бывшему спикеру ВР в 37 гривен. Что ж, как говорится в его с его знаменитыми «Поучениях», «Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои».

Антон Зикора