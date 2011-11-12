В Фонде Кучмы состоялась презентация книги Черномырдина

В Киеве состоялась презентация книги экс-посла России в Украине Виктора Черномырдина «Время выбрало нас».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация прошла в Фонде Леонида Кучмы.

В ней приняли участие бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, а также сын В.Черномырдина Андрей.

Выступая на презентации книги, Л.КУЧМА отметил, что В.Черномырдин был «близким ему по духу человеком».

По его словам, В.Черномырдин чувствовал себя «не совсем дипломатом», что позволяло ему откровенно говорить о событиях в России и Украине.

«Он действительно был большим, большим другом Украины»,- сказал Л.КУЧМА.

По словам В.ЛИТВИНА, В.Черномырдин работал в команде, исходя из интересов России и нужд народа, и не принимал участия «в политических игрищах и никого не подсиживал».

«Я не очень часто общался с Виктором Степановичем, это общение было с 2000 года, но это были встречи, которые всегда прибавляли, поддерживали, окрыляли, а для этого необходимо быть искренним, мудрым, опытным человеком», - сказал В.ЛИТВИН.

Книга «Время выбрало нас» является первой частью трилогии. Именно ее успел отредактировать В.Черномырдин.

Готовятся к изданию остальные две книги трилогии, которые расскажут о работе В.Черномырдина в должности главы правительства РФ и о его работе в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, по словам В.ЛИТВИНА, «в украинской ментальности существует такая практика - чтобы о тебе начали говорить положительно, нужно несколько раз умереть, а затем чтобы прошло еще 50 лет».

«Мы постоянно демонстрируем или постоянно живем на негативе или на бездумном патриотизме или героизме, а нужно жить абсолютно реалиями», - добавил он и отметил, что «Россия сегодня говорит о Викторе Степановиче то, чего он абсолютно заслуживает, не ожидая 50 лет. Он сжал себя, держал себя в клещах, не принимал участия в политических игрищах, никого не подсиживал и работал в команде, исходя из интересов России».

Как отметил помощник В.Черномырдина Евгений БЕЛОГЛАЗОВ, эта книга – первая из трилогии, которая освещает события до 1991 года включительно. По его словам, следующие две книги выйдут впоследствии на основе материалов, собранных В.Черномырдиным: одна из них будет посвящена работе в правительстве Российской Федерации, а вторая - Украине.