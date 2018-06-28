Полковник Недзельский: Мы с Кучмой - братья по несчастью

Бывший полковник военный разведки Петр Недзельский был уволен из Минобороны в 2002 году по статье "служебное несоответствие". Сейчас он - сопредседатель политической партии снова беглого Николая Мельниченко. Мы встретились с Петром Недзельским по его инициативе. Решили, что интервью с этим человеком сможет приоткрыть историю того, какими были наши спецслужбы в то время и какими методами в работе пользовались. Кроме того, нам была интересной беседа с ближайшим соратником человека, имя которого в последние дни снова не сходит с первых полос газет, - экс-майора Мельниченко.

«ОТКРЫЛИ ВАГОН, ВЗЯЛИ ОХАПКУ АВТОМАТОВ, ПРОДАЛИ В АФРИКУ, ПОЛУЧИЛИ ЗА ЭТО АЛМАЗАМИ И ЗОЛОТОМ»

Петр Денисович, расскажите подробнее, за что вас уволили из военной разведки?

Давайте вспомним 2002 год. В Интернете гуляют записи Николая Мельниченко, проходят акции «Украина без Кучмы», Кучма – непопулярен. И тут разрастается «кольчужный» скандал. То есть американцы, анализируя пленки Мельниченко, обратили внимание на четкий эпизод – разговор Кучмы и главы Укрспецэкспорта Малева (уже покойного). Там Малев предлагает Кучме продать в Ирак Саддаму Хусейну «Кольчуги». Кучму в этой записи волнует только, каким образом поставить наши системы, и чтобы посредник не болтал. Американцы были возмущены, поскольку «кольчужки», станции пассивного обнаружения воздушных целей, ловили даже их самолеты-невидимки «стеллсы». А у них в Югославии два самолета-невидимки сбили, и никто не мог понять как. Тут появились записи, американцы поняли, что «кольчужки» гуляют по всему свету. И сказали, что хотят проверить, сколько их в Украине. Их должно было быть семнадцать.

Тогда Тимошенко, будучи в оппозиции, сказала, что Кучма собирается ввезти из Беларуси три "Кольчуги", чтобы ввести в заблуждение США. А газеты меня запечатлели на одной фотографии с Григорием Омельченко и Тимошенко на одном мероприятии. Хотя я ее вживую наверное секунд 15 видел. Меня вызывает генерал-полковник, руководитель Главного управления разведки из Минобороны, и спрашивает: "Это ты Тимошенко передал информацию о ввозе «Кольчуг» из Беларуси?" Я говорю: "Нет". Он мне в ответ: "А почему ты с Тимошенко на одной фотографии?" - "Так ведь она народный депутат, а не бомж!" Он говорит: "Вот если бы ты с Кучмой сфотографировался, то тогда вопросов бы не было". А я ему отвечаю: "Я бы с Кучмой сфотографировался, если бы его в арестантскую робу одели". В ответ слышу: "Я записал вас на диктофон, вы ответите за свои слова". Это было в октябре, а уже в декабре министр обороны Шкидченко уволил меня из-за того, что я оскорбил Президента, уволил по статье "служебное несоответствие". Кучму майор писал, а меня аж генерал. Мы с ним братья по несчастью...

Потом, правда, говорили, что этот скандал с "Кольчугами" вытолкнул Украину с рынка вооружений...

О чем вы говорите? Как такая незаконная и теневая сделка могла повлиять на наше присутствие на рынке? Украина была третьей после США и РФ страной по объемам продаже оружия. Причем, этот рынок никем и никак не контролировался. Если у народа завод забрали и людей уволили, они хоть могли выйти под Кабмин, покричать. А продажа оружия – темный бизнес высокопоставленных лиц. У нас подсчет оружия шел в вагоноединицах. Знаете, что такое вагоноединицы? Это, когда открыли вагон, взяли охапку автоматов, а вагоноединица остались. И вот они взяли автоматы, запихали в самолет, продали в Африку, получили за это алмазы и золото - и никто это не контролирует.

Я вам рассказал, за что Кучма меня уволил. Но я расскажу вам еще одну ситуацию, когда из-за оружия меня прессовало уже окружение Тимошенко.

Руководитель ГУР Минобороны и начальник СБУ, когда я был в должности, давили на меня, чтобы я «пробил» 3 млн. долларов для одной компании. «Пробил» - это нашел кредиты в западных банках. Эта компания в свою очередь давала заказы для авиакомпании, зарегистрированной в Киеве. Позже я узнал, что учредителями компании, для которой я должен был найти деньги, значились прямые родственники руководства силовых ведомств. У меня и документы есть. Мне объяснили так: ты помогаешь, а с прибыли мы строим жилье военным. Я ведь был известен на Западе. Еще находясь в рядах Советской Армии, в 1989 я вступил в Украинский Хельсинский Союз. В 1990-м году я создал в Харькове Союз офицеров Украины, который решительно выступил за государственную независимость. Диаспора меня уважала. В общем, меня просили помочь деньгами, найти контракты. И я помог. А потом в Болгарии во время попытки доставки незаконного груза в Эритрею был задержан самолет этой киевской авиакомпании - и уже прослеживалась прямая связь. Я написал статью, в которой показал причастность военного руководства к этой авантюре и обнародовал факты незаконных поставок оружия в страны Африки. Мне «впаяли» 2 года лишения свободы условно за раскрытие государственной тайны. В 2004 и в 2005 годах, когда победила Помаранчевая власть, суды надо мной продолжались.

И у вас поэтому обида на Тимошенко? При чем тут Тимошенко? Забудьте уже. Человек в тюрьме сидит...

Возможно, и есть обида. Понимаете, я ведь был одним из командиров Помаранчевой революции. Я с другими офицерами стоял в Петривцах, где «Барс» был расположен. Пришла народная власть, жду, что меня реабилитируют. Ющенко не делает этого. Я был помощником Левка Лукьяненко и его заместителем по УРП. Спрашиваю его, он молчит. «Батькивщина» вызывает меня, что мол, я семь лет назад собирал компромат на Тимошенко.

А вы таки собирали?

Информация на Лазаренко попала мне в руки. Был такой Абдулла К., он постоянно живет в Германии. К слову, первые мерседесы для АП Кучмы еще при Табачнике он поставил в Украину. Он был очень обижен на Лазаренко, говорит, тот кинул его на семь миллионов долларов. Ну и я убедил его привезти документы по Лазаренко. И это была моя большая удача.

Он привез. Я принес эту информацию руководству силового ведомства. А это 1998 год, Лазаренко еще в силе, мне говорят: зачем вы это накопали, вы несете ответственность за наши жизни, вы знаете на кого вы руку подняли? Зато эту информацию взяла заместитель Генпрокурора, она говорит: это Божье провидение, что вы обратились ко мне. Она выступила повсюду с нашей информацией. Лазаренко посадили. А через семь лет мне это все припомнило окружение Тимошенко. Я им объясняю: я охотничий пес, который принес дичь, это уже ваше дело, как использовать информацию. Но судимость с меня не сняли, в армии меня так и не восстановили. Я пошел с Николаем Мельниченко делать свою партию.

«ЕСЛИ БЫ НЕ КОЛЯ, ВАС БЫ ЖУРНАЛИСТОВ СЕЙЧАС В ЛЕС ЦЕЛЫМИ РЕДАКЦИЯМИ ВЫВОЗИЛИ»

Как разведчик, вы верите, что Мельниченко сам писал Кучму?

Да, я верю, что Николай писал сам. Я математик, но уже в украинской армии изучал психологию и создал социально-психологическое управление. В Париже услышал на симпозиуме, что наш век - это век психиатрии. У Николая в тот период было тяжелое семейное положение, ребенок болел, жилья нет. А он холерик. И он видит купающихся в сале, не боящихся лидеров. И этот его поступок – отсебятина. Сейчас хотят закон поменять, что доказательства, добытые записью, не имеют силы. Но с точки зрения человеческих прав и справедливости - это глупость. Есть объективная реальность. Есть преступления. И Николай это зафиксировал. Он действовал в границах крайней необходимости. И то, что Коля писал сам, я убежден. Хочу иск подавать на ICTV за фильм «Зрада». Общий смысл такой, что Николай был пешкой, а за ним Марчук стоит. Если бы не Коля, вас бы, журналистов, сейчас в лес целыми редакциями вывозили.

Марчук всегда отмалчивался по поводу пленок...

Он специфический человек. Умный, но очень осторожный. Абвером (военной разведкой Гитлера) командовал адмирал Канарис. И еще в 1938 году офицеры Абвера хотели Гитлера убрать. Они понимали, что он – идиот, который ввергнет страну в пропасть. Они не сумели это сделать. И когда СС в 1945 году Гитлеру положила на стол план устранения Гитлера, он повесил Канариса, и убил 500 членов аристократических семей.

Ну, если Абверу не удалось устранить Гитлера, что уже говорить о нашей разведке... Кого они могли устранить?

Я говорил Николаю, что ему надо было Кучму пристрелить.

Нынешняя власть вас устраивает?

Давайте будем беспристрастными. У меня есть надежда, что Янукович настолько амбициозный, что он будет патриотом. Он сильный и волевой. Он дело против Кучмы возбудил.

Поэтому Коля Мельниченко по заграницам прячется?

Все равно, донецкие, они – мужики. Сказали – сделали. А эти, помаранчевые – не мужики, хитрые и подлые.

А где сейчас рассматривается ваше дело?

В Печерском суде.

Как любопытно. И давно оно там оказалось?

В этом году. Я подал в суд на свое бывшее начальство за то, что оно скрыло, что при рассмотрении моего дела якобы о разглашении гостайны был конфликт интересов. Мой бывший начальник выступал экспертом, хотя его сын – заинтересованное лицо в этом деле. Он также скрыл, что его сын и жены его ближайших коллег - учредители компании, которая давала заказы на поставки оружия. И выступил экспертом. Но теперь мне помогает народный депутат.

Кто из депутатов вам помогает?

Владимир Олейник, член Партии регионов.

А вам не кажется, что вас снова просто используют? Наверное, вам бы никто не помог, если бы речь не шла об окружении Тимошенко...

Меня все использовали. Сначала я носил каштаны для своих начальников, не зная, что они поустраивали туда своих детей и жен, потому, что верил, что смогу строить жилье военным, которые возвращаются в независимую Украину. Потом меня использовали помаранчевые. За них я в лесу не мерз, на полу в Доме офицеров две недели не спал?.. А теперь я хочу восстановить справедливость.

Оружием торговали все власти, Кучма торговал. Во время Ющенко на судне «Фаина» обнаружили тридцать три танка и кучу всякого другого оружия. А донецкие, как вы считаете, не торгуют? «Укрспецэкспорт» прозрачный, как родниковая вода?

Это уже вам, журналистам, надо интересоваться.

Записала Лана Самохвалова