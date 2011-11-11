Азаров обещает проверить, покупала ли милиция массажные ванны

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает проверить информацию о закупке Министерством внутренних дел джакузи и массажных ванн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры правительство планирует предпринять в связи с информацией о закупке МВД массажных ванн и джакузи.

«Я не думаю, что кому-то захотелось вылететь с работы, я не думаю, что это так. Если это так, то это будет очень хорошим поводом заменить этого руководителя, который принял такое решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, он проверит информацию о закупке ванн и джакузи.

«Если оно есть, если это соответствует действительности. К большому сожалению, много информации нужно делить на десять, а то и на сто. Но я благодарен за любую информацию, которая позволяет принять решение. Мы с этой ситуацией разберемся», - отметил глава правительства.

В то же время, он подчеркнул, что за полтора года работы ныне действующего Кабинета министров ни один государственный орган не купил дорогой автомобиль, несмотря на периодически появляющуюся информацию об этом.

«Есть жесткая политика, казначейство не пропускает никаких расходов. Да, кто-то что-то хочет приобрести. Где-то там пытаются это сделать», - отметил Н.АЗАРОВ.

Ранее СМИ сообщали, что МВД заключило соглашения на покупку медицинского оборудования на общую сумму 2,63 млн. грн., в частности подводные души-массажи по 100 тыс. грн., жемчужные ванны по 50 тыс. грн., ванная для подводного душа-массажа с гидромассажной системой за 170 тыс. грн.