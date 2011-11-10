Суд не сжалился над Иващенко

Печерский районный суд Киева решил продолжить судебное заседание по делу в отношении бывшего врио министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, несмотря на его просьбу в связи с плохим самочувствием перенести сегодняшний допрос второго свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, после допроса в ходе сегодняшнего судебного заседания в качестве свидетеля заместителя директора административного департамента Министерства обороны Виталия ШЕВЧЕНКО председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК объявил 5-минутный технический перерыв для того, чтобы затем продолжить допрос другого свидетеля. На что В.ИВАЩЕНКО отреагировал просьбой перенести судебное заседание.

«Я здесь с 9 часов, я утром принял обезболивающее, и сейчас плохо себя чувствую. Поэтому прошу перенести заседание», - сказал он.

В свою очередь суд предложил ему вызвать «скорую помощь», но В.ИВАЩЕНКО отказался. «Врач что сделает? Уколет обезболивающее, а мне нужно отлежаться. У меня сейчас острая боль, мне что стоять, что сидеть одинаково, мягко говоря», - сказал бывшее высокопоставленное лицо Минобороны. Вместе с тем он согласился продолжить заседание, отметив, что будет терпеть.

Следует отметить, что, как и на прошлое судебное заседание, В.ИВАЩЕНКО прибыл сегодня в зал суда, опираясь на палку.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Со времени пребывания в СИЗО у В.ИВАЩЕНКО резко ухудшилось состояние здоровья.

В частности, по словам его адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКО, недавно киевские врачи пришли к выводу, что если В.ИВАЩЕНКО в ближайшее время не будет предоставлено надлежащее лечение в условиях стационара, ему угрожает паралич и как следствие - инвалидность.