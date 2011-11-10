Табачник: госчиновники обязательно должны владеть русским языком

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК уверен, что госчиновники обязательно должны владеть русским языком.

Об этом он сообщил в интервью журналу "Обрати внимание".

Как сообщает издание, министр считает, что "принятие закона в новой редакции о языке, где во главу угла будут поставлены просто права человека, не больше и не меньше способно объединить всю страну".

Министр подчеркнул: "Хочешь быть чиновником, находиться на госслужбе, пожалуйста, ты должен абсолютно свободно владеть двумя языками – украинским и русским".

"Хочешь заниматься частным бизнесом, хочешь просто заниматься художественным творчеством? Тебя никто не может заставить насильно изучать один из языков", - цитирует слова министра «Украинская правда».

«Абсурдно доказывать аксиому, что человек, владеющий двумя языками, более конкурентоспособен, чем владеющий одним. А человек, который знает три или четыре языка, безусловно, конкурентоспособнее, чем человек с двумя языками», - заявил Д. ТАБАЧНИК.

По словам министра, «нелепо и безнравственно отказываться от того, что в нашей стране сложилось исторически».

«А все школы Украины, как государственные учреждения, должны всем дать обязательный государственный стандарт украинского языка и украинской литературы. И по завершении школы принять государственную аттестацию в виде экзамена или тестирования по этому предмету. Все, вопрос, мне кажется, на этом исчерпан», - подчеркнул Д. ТАБАЧНИК.