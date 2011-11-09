Табачник отказался писать диктант по украинскому языку

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК не планирует в этом году писать диктант по украинскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в Кабинете министров.

«Я в этом году не буду писать. В прошлом году я писал. Теперь думаю, пусть пишут другие коллеги», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он напомнил, что в прошлом году, когда писал диктант, сделал только одну ошибку, а учителя, проверявшие его работу, оценили ее в 10 баллов.

Д.ТАБАЧНИК пожелал, чтобы те чиновники, которые будут в этом году писать диктант, также получили не менее 10 баллов.