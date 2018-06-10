Признания Ольги Герасимьюк, Анны Герман, Ани Лорак...

Существует ли женская дружба? Об этом мы спросили известных в Украине женщин. Ольга Герасимьюк спиной чувствует подругу:

Существует бесспорно! Я абсолютно уверена, что это одна из самых сильных дружб. У меня есть подруги, хотя в принципе я и с мужчинами дружу. То, что женщина-подруга может предавать, - это стереотип, который, придумали мужчины.

К сожалению, предают все, а дружишь с человеком, который достоин этого. Потому что полюбить можно кого угодно - можно и подлого человека, потому что любовь это такое чувство, которое не выбирает. Как сказал Бернард Шоу, если бы мы не любили лгунов, как мало любви было бы на свете.

Есть такие стереотипы, что женщина выбирает себе в подруги такую женщину, которая была бы для нее выгодным фоном, - некрасивую, глупую. Но это все несимпатичные сказки, хотя бывает и такое, но это не дружба.

Моя дружба ежедневна, и она заключается в постоянной взаимной защите, это когда спиной чувствуешь спину своего друга или подруги. Мы между собой можем выяснять какие-то вещи, спорить, ссориться - ненадолго, - но это никогда не выносится за пределы нашего круга в ближайший мир. Для мира мы самые лучшие, самые сильные, наша правда всегда впереди.

Анна Герман мечтает стать землевладелицей:

Обычно существует. Дружба не зависит от пола – женщина это, или мужчина. Если человек действительно высший класс, то дружба с ним обычно существует. Я до сих пор дружу со своей школьной подругой, которая живет в моем селе. Мы вместе когда-то писали стихи и вместе мечтали стать землевладелицами - тогда еще, во времена Советского Союза, хотели, чтобы вернулась частная собственность на землю.

Первая мечта осуществилась: она продолжает писать стихи, я пишу что-то другое. Вторая - землевладелицами мы пока еще не стали, но в страну вернулась частная собственность и часть нашей мечты сбылась.

Ани Лорак любит обсуждать, кому какой мальчик нравится: Дружба вообще существует, и не стоит разделять ее на женскую и мужскую. У меня есть друзья-мужчины, есть подруги-женщины. Самый яркий пример - это Лиля Подкопаева, с которой мы с момента нашего знакомства поняли, что будем дружить.

Со школы помню, как мы сидели на переременах и обсуждали с подружками, кому какой мальчик нравится, и тогда никакого предательства среди нас не было, наоборот радовались друг за друга.

Адвокат Татьяна Монтян надеется от подружек на всемирную помощь:

Ну а как же? Я считаю, что вообще дружба от пола не зависит, а зависит исключительно от личности тех, кто дружит. У меня даже не одна близкая подруга, которым я доверяю и от которых не боюсь предательства. Я не сомневаюсь в дружбе, возможно, потому что сама умею дружить.

У меня есть подруга еще со школьных времен, с которой мы сидели за одной партой. Хотя сейчас общаемся реже, чем раньше, она остается мне близкой подругой. Я знаю, что в любом случае и в любой момент мне будет оказана всемирная помощь...

Александра Кужель поддерживает бело-голубых, но не поссорилась с “оранжевой” подругой: Да, существует. У меня три институтских подружки - это Таня Овчаренко, Лёля Резниченко и Наташа Косачук, с которыми до сих пор общаюсь. Мы обязательно раз в неделю созваниваемся, они ко мне приезжают два раза в год. Когда мы собираемся, то вспоминаем свою студенческую жизнь.

Кое-кто говорил моим подругам, что я их приглашаю лишь для того, чтобы показать, как у меня все хорошо, но они этому не поверили, потому что в действительности я от них получаю больше, чем могу им дать. Искренние отношения и любовь, то, что есть между нами, очень тяжело сейчас найти.

Там, где есть зависть и предательство, - это не дружба, это в лучшем случае приятельство.

Также у меня есть киевская подруга - Наталия Кривуца. Во время революции она была за оранжевых, а я за бело-голубых. И все считали, что Кужель с Кривуцой разойдутся. Но мы всем показали, что каждая имеет право на свое политическое мнение, но нашу дружбу это не разрушит. Мы как были самыми близкими подругами, так и остались ими, и никогда друг другу не завидовали.

Опрашивала Алина Мосендз