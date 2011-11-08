В НУ считают, что власть умышленно сталкивает украинцев лбами

Марш коммунистов по Крещатику 7 ноября и открытие уже третьего памятника Сталину в Запорожье являются очередной попыткой власти направить антивластный социальный протест людей в русло идеологического противостояния внутри общества.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», об этом заявил председатель центрального исполкома партии Сергей БОНДАРЧУК.

«Власть провоцирует конфликты между националистами и коммунистами, украиноязычными и русскоязычными с единственной целью, – не допустить объединения украинцев для решительного противодействия антисоциальной политике нынешней правящей команды», - считает он.

«Режим действует по проверенному сценарию. Так же в мае-июне этого года власть с помощью манипуляций с «узакониванием» советского флага пыталась отвлечь внимание общества от протестов предпринимателей. Сегодня же они пробуют убедить украинцев, что главной проблемой для них являются события 94-летней давности, а не нынешний правящий режим, который сокращает зарплаты и социальные выплаты», - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, прямую ответственность за политические драки в центре столицы несут правоохранительные органы, которые вопреки решению суда разрешили коммунистам пройти по Крещатику и провести свой митинг на Майдане Незалежности. Такая покладистость милиции не является случайной, - это часть циничного сценария власти по разжиганию общественного конфликта.

С.БОНДАРЧУК напомнил, что 24 августа этого года власть жестоко заблокировала проведение в Киеве мирного шествия оппозиционных сил, посвященной Дню Независимости Украины. «Как видим, для коммунистов таких ограничений не существует. Это еще одно доказательство того, что даже после двадцати лет независимости при власти в Украине остаются наследники бывшей Компартии», - отметил С.БОНДАРЧУК.

«Интересно, как объяснит события на Крещатике председатель КГГА и и.о. мэра Киева господин Александр ПОПОВ, который 24 августа чуть ли не лично возглавлял блокирование шествия оппозиционных сил, объясняя это своей ответственностью за безопасность и спокойствие киевлян? Сегодня лже-мэра столицы не видно и не слышно, наверное потому, что разнарядки из Администрации Президента были совсем другими», - сказал С.БОНДАРЧУК.