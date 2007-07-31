На компанию жены Луценко МВД ”навела” пресса

Министерство внутренних дел назначило служебную проверку информации о заключении договоров на предоставление милиции услуг мобильной связи предприятием-посредником "Украинские новейшие телекоммуникации".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор СУСЛОВ.

«Да, служебная проверка сейчас назначена. Ранее мы этот вопрос не изучали… Появилась публикация – начали смотреть», - сказал он.

В то же время В.СУСЛОВ отметил, что по сравнению с выявленными в результате ревизии финансово-хозяйственной деятельности МВД нарушениями - «это относительно мелкий эпизод».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел лоббировал интересы предприятия "Украинские новейшие телекоммуникации", где якобы работает его жена. По данным ряда СМИ, эта фирма должна была стать провайдером услуг оператора мобильной связи UMC для всех работников органов внутренних дел Украины.

По данным "Украинской правды", жена Луценко является финансовым директором "Украинских новейших телекоммуникаций", соглашение с которой МВД заключило во времена руководства Юрия Луценко.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО опроверг эту информацию.