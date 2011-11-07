В Севастополе исчез автобус со Сталиным - нет связи с водителем
Уже несколько часов
В Севастополе не могут установить телефонную связь с водителем автобуса с изображением Сталина, который должен сегодня курсировать на одном из городских маршрутов в рамках акции «Автобус Победы».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор акции в Севастополе Борис РОЖИН.
«Как сказал мне владелец автобуса, утром, в районе 7-ми часов, водитель выехал на маршрут, отзвонился, что уехал работать», - отметил Б.РОЖИН.
Вместе с тем, по словам координатора акции, вот уже несколько часов у владельца машины и у него нет информации о водителе, а самого автобуса на маршруте не видно.
«Пока связь установить не удалось, где он и что он – мы не знаем. Я днем два часа специально простоял на площади Восставших, и автобуса на маршруте точно уже не было. Во сколько и куда он пропал, я сказать не могу. Но мне сказали, что утром он (водитель) выезжал на маршрут», - сказал Б.РОЖИН.
По его словам, поступает непроверенная информация, что якобы водитель этого автобуса был уволен еще в пятницу, задним числом.
Б.РОЖИН выразил надежду, что к 18.00 ситуация прояснится.