Тимошенко посоветовали меньше гулять

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в СИЗО, «по собственной неосторожности спровоцировала обострение болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника, что повлекло нарушение функции передвижения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, это произошло 5 ноября во время утренней прогулки Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим медперсонал Киевского СИЗО предоставил Ю.ТИМОШЕНКО необходимую медицинскую помощь и рекомендовал ограничение физических нагрузок, в том числе и прогулок.

В настоящее время руководством СИЗО решается вопрос о проведении профильными специалистами Министерства здравоохранения Украины соответствующей консультации.

Об отмеченном случае проинформированы защитники Ю.ТИМОШЕНКО, отметили в пенитенциарной службе.

По их данным, состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО находится под наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.